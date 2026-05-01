Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την EE

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει ομιλίες πριν υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα από την ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, κατηγορώντας την ΕΕ ότι δεν τηρεί τη συμφωνία εμπορίου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη συμφωνία εμπορίου.

Σε ανάρτησή του, γνωστοποίησε ότι οι δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν στο 25%, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή νέων εργοστασίων, συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χαρακτήρισε ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες μονάδες παραγωγής, που θα στελεχωθούν από Αμερικανούς εργαζομένους, αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία, ενώ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Νέα αμερικανική απειλή: Κυρώσεις σε όσες χώρες πληρώνουν διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες που καταβάλλουν τέλη στο Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και αν οι πληρωμές αυτές γίνονται υπό τη μορφή φιλανθρωπικών δωρεών σε ιρανικές ΜΚΟ.

Σε ενημερωτική σημείωση, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι έχει γνώση των απαιτήσεων του Ιράν για πληρωμές για την ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ. Ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει «διάφορες επιλογές πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αντισταθμίσεων, άτυπων ανταλλαγών ή άλλων πληρωμών σε είδος, όπως ονομαστικά φιλανθρωπικές δωρεές προς την Ιρανική Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου, την Bonyad Mostazafan ή λογαριασμούς της ιρανικής πρεσβείας».

«Το OFAC εκδίδει την παρούσα προειδοποίηση για να ενημερώσει πολίτες των ΗΠΑ και μη Αμερικανούς σχετικά με τους κινδύνους επιβολής κυρώσεων που ενέχει η πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή η αίτηση εγγυήσεων από αυτό για την ασφαλή διέλευση», ανέφερε η συμβουλευτική σημείωση.

«Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής».

Διαβάστε επίσης