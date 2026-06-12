Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

Snapshot Σήμερα αναμένονται έντονες καταιγίδες, βροχές και ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα κορυφωθούν με το πέρασμα της ημέρας, ιδιαίτερα σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στο Αιγαίο.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα διαρκέσει μέχρι αργά το μεσημέρι, ενώ από το βράδυ θα εμφανιστούν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η νύχτα προβλέπεται δύσκολη λόγω ανέμων 7

8 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, που θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στα ανατολικά και νότια (34

36 βαθμοί), ενώ στα δυτικά και βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28

30 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο η αστάθεια θα περιοριστεί σε ανατολική και νότια Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και Χαλκιδική, με βελτίωση του καιρού στη συνέχεια και ενίσχυση βοριάδων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βόρειους ανέμους, ενώ από αύριο θα αρχίσει σταδιακή βελτίωση του καιρού, κυρίως στο Αιγαίο.

Το βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια ενισχύει τους βοριάδες, οι οποίοι από απόψε το βράδυ θα φτάσουν στα 7-8 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και αργότερα θα επεκταθούν στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι καταιγίδες σήμερα θα είναι έντονες, ειδικά σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως και στο δυτικό, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, με πιθανή χαλαζόπτωση και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, με μετατόπιση προς τη θάλασσα και περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Χαλκιδική.

Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα διαρκέσει μέχρι αργά το μεσημέρι με θερμοκρασίες έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, όμως από το βράδυ θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα σύννεφα και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις που θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στη Θεσσαλονίκη ήδη παρατηρούνται βροχές, ενώ αναμένονται καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα και γύρω από τη Χαλκιδική, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Παρά την κακοκαιρία, η χώρα παρουσιάζει διττή εικόνα όσον αφορά τις θερμοκρασίες: Ανατολικά και νότια θα επικρατήσει ζέστη 34-36 βαθμών, καθώς το κύμα κακοκαιρίας δεν έχει επηρεάσει σημαντικά αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Χαλκιδικής, όπου θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με πιθανές τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο και Κρήτη και ενίσχυση των βοριάδων που θα αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης