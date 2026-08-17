Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει ως Τζακ Σπάροου; - Τι δήλωσε ο παραγωγός των «Πειρατών της Καραϊβικής»

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ηθοποιό 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει ως Τζακ Σπάροου; - Τι δήλωσε ο παραγωγός των «Πειρατών της Καραϊβικής»
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  • Ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου στην έκτη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» σε υποστηρικτικό ρόλο.
  • Η νέα ταινία θα επικεντρωθεί στην ηρωίδα που θα υποδυθεί η Μάργκο Ρόμπι και το σενάριο βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Το franchise «Πειρατές της Καραϊβικής» έχει αποφέρει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office από τις πέντε προηγούμενες ταινίες.
  • Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνίστησε ως Τζακ Σπάροου από το 2003 έως το 2017, ενώ η επιστροφή του θεωρούνταν απίθανη μέχρι πρόσφατα.
  • Ο Ντεπ θα πρωταγωνιστήσει επίσης ως Εμπενίζερ Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», την πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση μετά τη δικαστική του νίκη το 2022.
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Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου στην έκτη ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής», σηματοδοτώντας μια πιθανή μεγάλη επιστροφή του ηθοποιού στο Χόλιγουντ.

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Ντεπ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του σεναρίου για τη νέα ταινία.

«Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε ο Μπρουκχάιμερ στο Deadline.

Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες του Deadline, η έκτη ταινία του blockbuster franchise αναμένεται να επικεντρωθεί στην ηρωίδα που θα υποδυθεί η Μάργκο Ρόμπι, ενώ ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε να επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου σε δεύτερο, υποστηρικτικό ρόλο.

Εκπρόσωποι του Τζόνι Ντεπ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες πληροφορίες.

Από το 2003 στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου

Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά ως Τζακ Σπάροου το 2003, στην ταινία «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl», σε σκηνοθεσία του Γκορ Βερμπίνσκι.

Στην ταινία συμπρωταγωνίστησε με τον Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποδύθηκε τον Γουίλ Τέρνερ, και την Κίρα Νάιτλι, στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Σουάν.

Ο Ντεπ επέστρεψε στον ρόλο του στην επιτυχημένη συνέχεια του 2006, «Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest», καθώς και στην τρίτη ταινία της σειράς, «Pirates of the Caribbean: At World’s End», που κυκλοφόρησε το 2007.

Ακολούθησαν οι ταινίες «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» το 2011 και «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» το 2017, με την τελευταία να αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο πρόσφατη εμφάνισή του ως Τζακ Σπάροου.

Πάνω από 4,5 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία ταινία της σειράς σημείωσε αισθητή πτώση στις εισπράξεις σε σύγκριση με την προηγούμενη, το franchise «Πειρατές της Καραϊβικής» παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Συνολικά, οι πέντε ταινίες της σειράς έχουν αποφέρει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με τα στοιχεία του The Numbers.

Η επιστροφή του Ντεπ είχε θεωρηθεί για χρόνια απίθανη

Η συζήτηση για μια έκτη ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Ωστόσο, το 2018 ο σεναριογράφος Στιούαρτ Μπίτι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τζόνι Ντεπ θα αποχωρούσε οριστικά από τον εμβληματικό ρόλο.

«Νομίζω ότι είχε μια σπουδαία πορεία», είχε δηλώσει ο Μπίτι στο DailyMailTV. «Προφανώς έκανε αυτόν τον χαρακτήρα δικό του και πλέον έχει γίνει ο χαρακτήρας για τον οποίο είναι περισσότερο γνωστός».

Ο ίδιος είχε αναφερθεί και στην τεράστια δημοτικότητα του Τζακ Σπάροου, ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό.

«Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν ως αυτόν τον χαρακτήρα, οπότε νομίζω ότι ήταν υπέροχο για εκείνον, ήταν υπέροχο για εμάς. Είμαι, λοιπόν, πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Τζακ Σπάροου θα είναι η κληρονομιά του. Είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που έχει υποδυθεί πέντε φορές», είχε προσθέσει.

Ο νέος ρόλος του Τζόνι Ντεπ ως Σκρουτζ

Την ίδια ώρα, ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται για έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Ο ηθοποιός υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ στη νέα ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο εμφανίστηκε στο San Diego Comic-Con έχοντας μεταμορφωθεί πλήρως για τον ρόλο, με την εμφάνισή του να τον κάνει σχεδόν αγνώριστο.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση μετά τη δικαστική διαμάχη

Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί τον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο του Τζόνι Ντεπ μετά τη νίκη του στη δικαστική διαμάχη για συκοφαντική δυσφήμιση το 2022 απέναντι στην πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Ο Ντεπ και η Χερντ ήταν παντρεμένοι από το 2015 έως το 2017.

Ο ηθοποιός είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της πρωταγωνίστριας του «Aquaman», με αφορμή άρθρο που είχε δημοσιεύσει το 2018 στην Washington Post, στο οποίο η Χερντ αναφερόταν σε περιστατικά κακοποίησης χωρίς να κατονομάζει τον Ντεπ.

Η δικαστική απόφαση του 2022 δικαίωσε τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος επιδικάστηκε να λάβει 1 εκατομμύριο δολάρια.

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