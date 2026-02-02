Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα της ταινίας «Ebenezer: A Christmas Carol» έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες του Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ κυκλοφόρησαν.

Στα στιγμιότυπα που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας ο 62χρονος ηθοποιός εμφανίζεται έως και 20 χρόνια μεγαλύτερος - ενσαρκώνοντας τον θρυλικό ήρωα του Καρόλου Ντίκενς - και είναι πραγματικά αγνώριστος.

https://www.instagram.com/p/DUOk4Q_kjFT/

Το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να φορά ένα μπλε μπροκάρ παλτό, μαύρο σκούφο και φθαρμένα ρούχα εποχής, ενώ οι μακριές γκρίζες φαβορίτες και το εξειδικευμένο μακιγιάζ συνθέτουν μια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν μη αναγνωρίσιμο, ακόμη και για τους πιο πιστούς θαυμαστές του.

More…



Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! pic.twitter.com/11KeSOb6eD — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend ? (@ReemDepp) January 31, 2026

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε μικρότερες παραγωγές, όπως το «Modi: Three Days on the Wing of Madness» (2024), αυτή αποτελεί την πρώτη μεγάλη παραγωγή που πρωταγωνιστεί από το «Waiting for the Barbarians» του 2019.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο «περιθώριο» λόγω της δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard για ενδοοικογενειακή κακοποίηση, από την οποία δικαιώθηκε.

Διαβάστε επίσης