Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι γονείς

Διακόπηκε έπειτα από πολύωρη διαδικασία η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο στις 12 Μαΐου 2026 στις 9:00 το πρωί.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, δήλωσαν αρνητικοί στις κατηγορίες που τους αποδίδονται στην έναρξη της διαδικασίας.

Μειωμένο καταλογισμό για τη μητέρα ζητά ο συνήγορός της

Στο στάδιο αυτό των αυτοτελών ισχυρισμών και πριν ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων, οι συνήγοροι υπεράσπισης παρουσίασαν τις βασικές γραμμές της υπερασπιστικής τους γραμμής.

Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται.

Ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου, αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστή στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί. Η υπεράσπιση αφού υποστήριξε ότι τα ευρήματα της νεκροτομής δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τις κακώσεις ζήτησε την κλήτευση και ακτινολόγου προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και την ερμηνεία των τραυμάτων του παιδιού.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις σε βάρος του κατηγορίες καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.

Μάλιστα παρουσίασε στο δικαστήριο και φωτογραφίες από στιγμές οικειότητας και αγάπης ανάμεσα στον σύντροφο της μητέρας και το παιδί, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι ο βιολογικός πατέρας για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε επαφή με το παιδί και πως αυτό-σύμφωνα με την υπεράσπιση- καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Κατάθεση αστυνομικού: «Οι γιατροί είχαν από την αρχή υποψία κακοποίησης»

Στο δικαστήριο κατάθεσε ο αστυνομικός που μετέβη στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε εκεί σε κρίσιμη κατάσταση ο μικρός Άγγελος. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός οι γιατροί τον ενημέρωσαν από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, η μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι έφυγε από σπίτι να πάρει καφέ και όταν επέστρεψε βρήκε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση. Η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ενώ ανέφερε στον αστυνομικό ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα που κάλεσε το ασθενοφόρο.

Ωστόσο, στη συνέχεια ο αστυνομικός ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα άλλαξε τα λεγόμενά της και ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί.

Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία - σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα - χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά!».

Κατάθεση πρώην συζύγου: «Όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η πρώην σύζυγος του 45χρονου. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, ο 45χρονος δεν κακοποιούσε ούτε εκείνη ούτε το παιδί τους και πως όλα φανόντουσα φυσιολογικά. Όπως σημείωσε ο 45χρονος ήθελε να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του και ότι το παιδί φώναζε τον πατέρα του «μπαμπά», ενώ παράλληλα απευθυνόταν στη μητέρα του και τη φώναζε «π....α».

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφος του 45χρονου η μητέρα επέβαλε συχνά τιμωρίες χωρίς όμως η ίδια να έχει παρατηρήσει σημάδια κακοποίησης. Όπως είπε, όταν ο μικρός λιποθύμησε, την πήρε τηλέφωνο και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε ότι όταν τη ρώτησε η μητέρα είπε πως δεν είχε πράξει τίποτα λανθασμένο, αλλά η ίδια δεν ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για το συμβάν. Είπε ακόμη πως επικοινώνησε και με τον βιολογικό πατέρα και τον ρώτησε για τη μητέρα, λέγοντάς του παράλληλα για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μίλησε και ο σύντροφος της μάνας με τον βιολογικό πατέρα και του είπε ότι έμπαινε ο ίδιος και η μητέρα του στη μέση για να μη χτυπάει το παιδί η 27χρονη.

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε», τόνισε η μάρτυρας για τον 45χρονο.

Η πρώην σύζυγος ανέφερε ότι όσο ήταν κοντά τους, δεν ασχολούνταν ενεργά με το παιχνίδι του παιδιού, περιοριζόμενη σε καθημερινές δραστηριότητες όπως καφέ, μαγείρεμα και τακτοποίηση του σπιτιού, ενώ οι εκδηλώσεις τρυφερότητας το παιδί τις είχε περισσότερο με άλλα μέλη της οικογένειας.

Υποστήριξε επίσης ότι η μάνα είχε πει ότι το παιδί δεν είχε πατέρα, και πως είχε πεθάνει. Μετά, όπως είπε, ανακάλυψαν ότι ζει και πως ο 45χρονος σύντροφός της είχε βρει στο ίντερνετ τον βιολογικό πατέρα γιατί ήθελε να έχουν σχέσεις και τον προέτρεπε να έρθει να δει το παιδί.

Ο πρώην σύζυγος, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.

Η διαδικασία συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με το δικαστήριο να εισέρχεται στο επόμενο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας, όπου θα ξεκινήσει η εξέταση και άλλων μαρτύρων για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η έναρξη της δίκης

Κατά την έναρξη της δίκης, η εισαγγελέας ανέγνωσε τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Η δίκη ξεκίνησε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με τους κατηγορούμενους να περνούν το κατώφλι του Δικαστηρίου με λίγα λεπτά διαφορά.

Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν και μέλη του Σωματείου «Άγγελος Προστάτης», του φορέα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του μικρού Άγγελου, με την έναρξη της δίκης άπλωσαν πανό ζητώντας δικαίωση για την ψυχή του 3χρονου παιδιού.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Παράλληλα, στο εδώλιο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος - σήμερα - σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.

Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr