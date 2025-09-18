Ηράκλειο: «Μακάρι να τον είχα αναγνωρίσει» – Τι λέει ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου

Στο πλατώ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου από το Ηράκλειο για να μιλήσει αναφορικά με τη σχέση που είχε με την μητέρα του μικρού.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του 3χρονου βρίσκεται στην φυλακή καθώς έχει κριθεί προφυλακιστέα μαζί με τον σύντροφό της για την κακοποίηση και τον θάνατο του μικρού παιδιού.

Ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου αρνήθηκε τις κατηγορίες π[ου του αποδίδονται ότι συμμετείχε και εκείνος στην κακοποίηση του παιδιού, αλλά και της προφυλακισμένης μητέρας του. Παράλληλα, όπως υποστήριξε όσες φορές είχε μιλήσει με βιντεοκλήση με το αδικοχαμένο αγγελούδι ποτέ δεν διέκρινε σημάδια κακοποίησης ενώ σημείωσε ότι το παιδί φαινόταν χαρούμενο με τη ζωή του στην Κρήτη με τη μητέρα του και τον σύντροφό της.

Αναλυτικά όσα υποστήριξε στην παρουσία του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»:

«Έχω μετανιώσει και μακάρι να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Μακάρι να έκανα σωστές κινήσεις για να αναγνωρίσω νωρίτερα τον Άγγελο. Ποτέ δεν κακοποιούσα τον Άγγελο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ποτέ δεν τον βάρεσα τον Άγγελο. Έχω αδέρφια, ποτέ δεν κακοποίησα τον γιο μου ούτε την μητέρα του. Όταν πήγα στον Ωρωπό για να αναγνωρίσω το παιδί, δεν χτύπησα κανέναν. Πέταξα το κινητό μου κάτω γιατί δεν με άφηναν να αναγνωρίσω το παιδί.

Το παιδί το είδε στις 9 Δεκεμβρίου του 2023. Ζητούσα να δω το παιδί και δεν με άφηναν. Υπάρχουν μηνύματα. Είχα μιλήσει μαζί της όταν ήταν στην Κρήτη και με τον σύντροφο της. Είχα δει και τον Άγγελο και το παιδί φαινόταν χαρούμενο. Ήξερα ότι ζούσαν στην Κρήτη. Επέμενα να αναγνωρίσω το παιδί. Τότε συμφώνησε να αναγνωρίσω το παιδί, μετά με μπλόκαρε από παντού και στη συνέχεια έμαθα ότι ο Άγγελος πέθανε», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Δείτε το βίντεο:

