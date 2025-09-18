Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (18/9) στο σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας στη Χαλκιδικής καθώς απέδρασε ένας κρατούμενος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, πρόκειται για 27χρονο Αλβανό.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

