ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η ίδια και ο σύζυγός της περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί τον Μάιο του επόμενου έτους.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που μεγαλώνουμε την οικογένειά μας και ανυπομονούμε να δούμε τον γιο μας να γίνεται μεγάλος αδελφός», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, στην οποία ποζάρει μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. «Η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το δώρο της μητρότητας, που πραγματικά πιστεύω ότι είναι το πιο κοντινό πράγμα στον Παράδεισο πάνω στη Γη».

https://www.instagram.com/p/DSvNvF0ke9V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην ίδια ανάρτηση, η Λίβιτ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, για τη στήριξή τους «και για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την οικογένεια περιβάλλοντος στον Λευκό Οίκο».

Η Λίβιτ και ο σύζυγός της, Νίκολας Ρίτσιο, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, επίσης ονόματι Νίκολας, τον Ιούλιο του 2024. Η εκπρόσωπος Τύπου έχει μιλήσει συχνά για την πρόκληση του να συνδυάζει τη μητρότητα με τις απαιτήσεις της εργασίας της στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και στον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξή της το 2024 στο «The Conservateur», η Λίβιτ είχε αναφερθεί στην επιστροφή της στη δουλειά μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. «Ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι παρούσα σε αυτή την ιστορική στιγμή», είχε δηλώσει. «Ο πρόεδρος έθεσε κυριολεκτικά τη ζωή του σε κίνδυνο για να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να επιστρέψω γρήγορα στη δουλειά».