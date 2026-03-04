Ιράν: Ξεκινά σήμερα η τριήμερη δημόσια κηδεία του Χαμενεΐ - Πού θα ταφεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Η δημόσια κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ στην Τεχεράνη και αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες. Ο 86χρονος Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο στις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ να προειδοποιεί σήμερα (4/3) ότι οποιοσδήποτε διάδοχός του θα αποτελέσει «στόχο δολοφονίας».

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε ο Χοτζατολεσλάμ Μαχμούντι, επικεφαλής του Συμβουλίου Ισλαμικής Διάδοσης του Ιράν. Το κοινό θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στη σορό του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Αίθουσα Προσευχής Ιμάμη Χομεϊνί της Τεχεράνης, ξεκινώντας στις 10 πμ

«Η Mosalla (αίθουσα προσευχής) θα δέχεται επισκέπτες και οι αγαπημένοι άνθρωποι θα μπορούν να παραστούν και να συμμετάσχουν στην τελετή αποχαιρετισμού και να δείξουν για άλλη μια φορά μια ισχυρή παρουσία», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας για 36 χρόνια, καταγόταν από τη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, όπου είναι θαμμένος ο πατέρας του στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά. Πριν από την ταφή, θα πραγματοποιηθεί μια «μεγάλη τελετή αποχαιρετισμού» στην Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσαν και οι Φρουροί της Επανάστασης στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Ισραήλ: «Στόχος δολοφονίας» κάθε πιθανός διάδοχος

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, απείλησε εν τω μεταξύ ότι κάθε πιθανός διάδοχος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αποτελεί στόχο δολοφονίας. «Οποιοσδήποτε ηγέτης επιλεγεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για να συνεχίσει να ηγείται του σχεδίου καταστροφής του Ισραήλ, απειλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ελεύθερο κόσμο και τις χώρες της περιοχής και καταπιέζοντας τον ιρανικό λαό, θα αποτελέσει βέβαιο στόχο δολοφονίας, ανεξάρτητα από το όνομά του ή το πού κρύβεται», δήλωσε ο Katz σε ανάρτηση στο X.

