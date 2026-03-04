Πέμη Ζούνη: Μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό από τον Στάθη Σκέντζο - «Δεν μένουμε πια μαζί»

Τον χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο γνωστοποίησε η ηθοποιός Πέμη Ζούνη, αποκαλύπτοντας πως εδώ και καιρό οι δυο τους έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!», διευκρινίζοντας ότι, παρότι δεν συγκατοικούν πλέον, η σχέση τους παραμένει ουσιαστική και στηρίζεται στην εκτίμηση και τη φιλία.

Η Πέμη Ζούνη, ο πρώην σύζυγός της Στάθης Σκέντζος και η κόρη τους, Ελεονώρα

«Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο».

Όπως ανέφερε, ο χωρισμός είναι πολύ πρόσφατος, ενώ σε ερώτηση για το αν έχει πάρει επισήμως διαζύγιο, απάντησε: «Τυπικά όχι».

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ελεονώρα Σκέντζου, η οποία αποτελεί κοινή τους προτεραιότητα.

