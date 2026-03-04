Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιορτάζει τα 58α γενέθλιά του: «Ελάτε από το γραφείο για γλυκά χωρίς ζάχαρη»

«Χρόνια πολλά» για τα γενέθλια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ευχήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αμέσως μετά που τον κάλεσε στο βήμα προκειμένου να μιλήσει για το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων, αλλά και για να ενημερώσει το κοινοβούλιο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η έναρξη της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε λοιπόν σε χαλαρό ύφος, παρά τη σοβαρότητα των στιγμών, με τον ίδιο να λέει ότι γίνεται 58 ετών και να απαντά στα πειράγματα του Κυριάκου Βελόπουλου ότι θα κεράσει αργότερα.

Τον κάλεσε μάλιστα στο γραφείο του, όπου έχει ήδη «γλυκά χωρίς ζάχαρη».

Ανεβαίνοντας στο βήμα και δεχόμενος τις ευχές του Νικήτα Κακλαμάνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε δια χειραψίας τον Πρόεδρο της Βουλής, καθώς και τον αντιπρόεδρο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχήθηκε στον πρωθυπουργό «χρόνια πολλά» από το βήμα της Βουλής.

