Εντολή εκκένωσης σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ - Αναπτύσσονται δυνάμεις των IDF

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για το μεγαλύτερο τμήμα του νότιου Λιβάνου, και καλεί τους πολίτες να κατευθυνούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καθώς οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ από τις δυνάμεις των IDF συνεχίζονται.

Η περιοχή που καλείται να εκκενωθεί έχει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, καθώς και την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Τύρο.

Ο ισραηλινός στρατός προέλασε περαιτέρω στο λιβανικό έδαφος από θέσεις κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στην πόλη Khiam στο νότιο Λίβανο, περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι η πόλη δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera αναφέρει ότι το πυροβολικό του Ισραήλ βομβαρδίζει τις πόλεις Aita al-Shab, Ramia και Beit Lif στον νότιο Λίβανο.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει την προέλαση ισραηλινών τεθωρακισμένων στον Λίβανο, στο Kfarshouba, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Διαβάστε επίσης