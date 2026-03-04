Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης

Οι δυσφημιστικές δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί ο Νίκος Λεπενιώτης, μετά το τέλος του περσινού τρίτου τελικού του πρωταθλήματος, μπορεί να μην είχαν… ανησυχήσει κάποιον από όλους εκείνους που υποτίθεται ότι κόπτονται για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός όμως φρόντισε να κάνει ότι χρειαζόταν για να μην περάσει στο… ντούκου μία ακόμα παρασπονδία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινήθηκε άμεσα και προσφεύγοντας στο ΑΣΕΑΔ ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος με τις δηλώσεις του δυσφήμισε το άθλημα.

Πριν από περίπου 20 ημέρες το ΑΣΕΑΔ δικαίωσε τον Παναθηναϊκό καθαιρώντας από τη θέση του στον ΕΣΑΚΕ τον κ. Λεπενιώτη και σήμερα ουσιαστικά «επισφραγίστηκε» η έκπτωσή του από το αξίωμα που κατείχε εδώ και πάρα πολλούς μήνες με την ανοχή όλων, αλλά και λόγω της σκανδαλώδους καταστρατήγησης των νόμων και των κανονισμών.

Ο Πειθαρχικός Κανονισμός ΕΣΑΚΕ τιμωρεί όποιον παράγοντα, προπονητή, αθλητή δυσφημεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσω δημοσίων πράξεων και δηλώσεων που μπορούν να υποκινήσουν βία. Περαιτέρω, προβλέπει ότι σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή για την εν λόγω πράξη σε παράγοντα, ο οποίος κατέχει αξίωμα στο Προεδρείο του ΕΣΑΚΕ, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει του αξιώματος του κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τη στιγμή που κίνησε τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να τηρηθούν οι νόμοι.

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει πλέον, ομόφωνα, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο κ. Παπαγεωργίου θα μείνει στη θέση αυτή για περίπου ενάμιση μήνα, καθώς σύμφωνα με το νέο καταστατικό του ΕΣΑΚΕ δε θα υπάρχει πλέον η συγκεκριμένη θέση.