Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: «Δεν θα τους ξανά ακούσω και δεν θα τους ξαναδώ σε όλη μου τη ζωή»

«Φεύγω με μια ανακούφιση που δεν θα τους ξανά ακούσω και δεν θα τους ξαναδώ σε όλη μου τη ζωή» είπε η Μάγδα Φύσσα μετά την οριστική απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά, Παύλου Φύσσα έκανε λόγο για δικαίωση μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου.

Όπως είπε πρόκειται για μία «ιστορική μέρα, καθώς τελεσίδικα χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία.

Δικαιώθηκαν τα θύματα όλα, αλλά μαζί μ' αυτά τα θύματα δικαιώθηκαν και τα υπόλοιπα θύματα του φασισμού, γιατί μέχρι τώρα σ' αυτή τη χώρα δεν είχε γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο, καμία δίκη, γιατί τα εγκλήματα ήταν πολλά. Πιστεύω ότι σήμερα χαμογελάνε όλοι από κει πάνω.

Για μένα προσωπικά δικαίωση μόνο βλέποντας εσάς όλους, όλο τον κόσμο που ήταν εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι αντιφασίστες και μπορέσαμε και τα καταφέραμε μετά από 12,5 χρόνια να φτάσουμε σ' αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση.

Δικαίωση δεν υπάρχει, ο Παύλος έφυγε

Κατά τα άλλα σε προσωπικό επίπεδο, στην οικογένειά μου δεν υπάρχει δικαίωση γιατί ο Παύλος δεν είναι εδώ, έφυγε. Φεύγω με μια ανακούφιση που δεν θα τους ξανά ακούσω και δεν θα τους ξαναδώ σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Φύσσα.

