«Επιχείρηση Επική Οργή»: Οι μαύροι πύραυλοι Τόμαχοκ, τα drones LUCAS που εμφανίστηκαν στη σύγκρουση

Νέα όπλα υψηλής ακριβείας παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικανών κόντρα στο Ιράν

«Επιχείρηση Επική Οργή»: Οι μαύροι πύραυλοι Τόμαχοκ, τα drones LUCAS που εμφανίστηκαν στη σύγκρουση

Μαχητικά αεροσκάφη στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

ΚΟΣΜΟΣ
Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και μέρες. Μέχρι στιγμής, οι μάχες έχουν οδηγήσει σε αρκετές «πρωτιές» στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων των drones, των πυραύλων και των μαχητικών αεροσκαφών.

Στην «Επιχείρηση Επική Οργή», όπως ονομάζουν οι Αμερικανοί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα επιθετικά drones LUCAS, τα οποία είναι σχεδιασμένα στα πρότυπα του ιρανικού drone Shahed που έχει φτερά σε σχήμα δέλτα.

Οι ΗΠΑ πυροδότησαν επίσης το νέο βαλλιστικό πύραυλο ακριβείας με την ονομασία Precision Strike Missile (PrSM) από ένα πυραυλικό σύστημα υψηλής κινητικότητας (High Mobility Artillery Rocket System). Το όπλο ήταν ορατό σε βίντεο που μοιράστηκε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM που έχει τον έλεγχο όλων των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανικός πύραυλος ΗΠΑ Precision Strike Missile PrSM

Ο βαλλιστικός πύραυλος ακριβείας με την ονομασία Precision Strike Missile (PrSM) του αμερικανικού στρατού.

Αμερικανικός στρατός

Η σειρά βαλλιστικών πυραύλων PrSM περιλαμβάνει πυραύλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας και αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει τους πυραύλους MGM-140 ATACMS.
Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «δεκάδες χιλιάδες» πυρομαχικά στην εκστρατεία τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios. Οι πύραυλοι Τόμαχοκ χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τουλάχιστον μία φωτογραφία, ένας από τους Τόμαχοκ έχει ένα γυαλιστερό μαύρο χρώμα, το οποίο δεν συνηθίζεται. Πιθανολογείται ότι η «τροποποίηση» αυτή έγινε προκειμένου να ανιχνεύεται πιο δύσκολα, δηλαδή να αυξηθεί η ικανότητα stealth.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και εργάζονται για να εξοντώσουν το υπόλοιπο του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν.
Παράλληλα η Βρετανία στέλνει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon και ελικόπτερα Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους Martlet κατά των drone, στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η υπηρεσία πληροφοριών τους «συμβάλλει σημαντικά» και ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις Ντιέγκο Γκαρσία και RAF Fairford.

Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες», παρά τη «στρατηγική καμένης γης» που ακολουθεί το Ιράν με τις επιθέσεις του κατά γειτονικών αραβικών κρατών.
Το Ισραήλ δήλωσε ότι πέτυχε μία ιστορική αεροπορική υπεροχή πάνω από την Τεχεράνη, με την χρήση 200 μαχητικών αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων.

ΗΠΑ αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού να μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΑΡ

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, τα αεροσκάφη κατέστρεψαν ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεροπορικής άμυνας, κόμβους διοίκησης και ελέγχου και περισσότερα από 50 drones.

Το Κατάρ δήλωσε ότι κατέρριψε δύο ιρανικά αεροσκάφη Su-24 και αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο αρνήθηκε επίσης μια αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg ότι εξαντλείται το απόθεμα της χώρας σε πυραύλους Πάτριοτ.
Το ερώτημα όλων τώρα είναι πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος. Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μερικές εβδομάδες.

«Μην γελιέστε, η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να πολεμά. Μπορεί να μην έχει ηγέτη αλλά έχει κατεύθυνση», δήλωσε ο Behnam Ben Taleblu, εμπειρογνώμονας στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, στο Axios.

