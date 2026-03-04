40 νέες στολές μάχης στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών

Σαράντα (40) στολές μάχης παρέδωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης στους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Με τη συγκεκριμένη παράδοση, ο συνολικός αριθμός των στολών μάχης που έχουν διατεθεί σε μέλη της Ένωσης ανέρχεται πλέον στις 240. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία χορηγίας θα συνεχιστεί και προς τα υπόλοιπα μέλη όπως αναφέρει το evros24.gr.

Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται, εντάσσεται στις σταθερές δράσεις της Ένωσης για την ενίσχυση του εξοπλισμού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών. Στόχος είναι η υποστήριξη του προσωπικού στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του, με έμφαση στην ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος Χρήστος Τουφάκης και ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Πεζικίδης.