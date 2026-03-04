Το Newsbomb στην Κύπρο: Η φρεγάτα «Κίμων» ανεφοδιάζεται στη Λεμεσό

Αποκλειστικές εικόνες - Μαζί με τον «Κίμωνα», στην Κύπρο έχει φτάσει και η φρεγάτα «Ψαρά», για την προστασία της Μεγαλονήσου σε περίπτωση που δεχθεί πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν

Χάρης Γκίκας

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
  • Η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στη Λεμεσό της Κύπρου για ανεφοδιασμό, συνοδευόμενη από τη φρεγάτα «Ψαρά» για την προστασία του νησιού από πιθανές πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.
  • Η Ελλάδα απέστειλε δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά F16 στην Κύπρο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει ραντάρ με εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων, επιτρέποντας έγκαιρη ανίχνευση και καταρρίψεις απειλών σε μεγάλη απόσταση.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Κύπρος είναι κοντά στην Ελλάδα και η αποστολή αυτή αποδεικνύει την ουσιαστική στήριξη της χώρας προς το νησί.
Αποστολή στην Κύπρο: Χάρης Γκίκας

Η φρεγάτα «Κίμων» έφθασε στην Κύπρο σήμερα Τετάρτη, νωρίς το πρωί. Το απόγευμα, ο φακός του Newsbomb.gr κατέγραψε το εντυπωσιακό πλοίο να καταφθάνει στο λιμάνι της Λεμεσού για ανεφοδιασμό.

Κίμων λιμάνι
64114954719853419689981411298694541780507054n.jpg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
64329492316268757183407845319192672612111451n.jpg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
fregata.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Έμπρακτη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο

Μαζί με τον «Κίμωνα», στην Κύπρο έχει φτάσει και η φρεγάτα «Ψαρά», για την προστασία της Μεγαλονήσου σε περίπτωση που δεχθεί πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Η FDI «Κίμων» είχε φτάσει πριν το μεσημέρι έξω από το λιμάνι της Λεμεσού, αλλά ανέμενε τον ανεφοδιασμό καυσίμων της φρεγάτας «Ψαρά» που είχε προηγηθεί.

Από χθες το απόγευμα στο νησί έχουν αποσταλεί από ελληνικής πλευράς, επίσης, δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να απογειωθούν προς αναχαίτιση υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε.

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την άφιξη του «Κίμωνα» στα ανοιχτά της Κύπρου.

Με την αποστολή τόσο των δύο φρεγατών, όσο και των τεσσάρων μαχητικών F -16 η Ελλάδα αποστέλλει ισχυρό μήνυμα έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για την Ελλάδα, η Κύπρος «δεν κείται μακράν» και σήμερα αποδεικνύει ότι η Κύπρος «κείται πλησίον», διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο και στις επαφές που είχε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό, πλεονεκτήματα που δεν διέθετε ποτέ στο παρελθόν για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία από θανάσιμες απειλές.

Από το κέντρο ελέγχου και το κέντρο πληροφοριών μάχης της φρεγάτας «Κίμων» οι δυνητικές απειλές μπορούν να ανιχνευθούν από απόσταση τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων και αφού ενεργοποιηθούν οι αντιβαλλιστικές ικανότητες του πλοίου οι στόχοι μπορούν να καταρριφθούν από μεγάλη απόσταση.

Επίσης, εφόσον επιτευχθεί ο δικτυοκεντρικός συντονισμός μεταξύ της φρεγάτας «Κίμων» και των F-16, οι πιλότοι των μαχητικών μπορούν να λάβουν από το ραντάρ της πρώτης ελληνικής Belh@arra, συντεταγμένες πυραύλων που θα θεωρηθούν εχθρικοί και έχουν τη δυνατότητα να τους καταρρίψουν με βλήματα αέρος-αέρος όταν οι άγνωστοι πύραυλοι μπουν σε παραμέτρους βολής εντός του βεληνεκούς των F-16.

