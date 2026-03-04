ΗΠΑ: Χτυπήσαμε πάνω από 20 πλοία του Ιρανικού Ναυτικού - Βίντεο με τα χτυπήματα

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές και στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει περισσότερα από 20 πλοία που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

Η κλιμάκωση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού ναυτικού έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή αποδόμηση των ναυτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να επιβεβαιώνει ότι περισσότερα από 20 πλοία έχουν πλέον πληγεί ή βυθιστεί.

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Την δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ προχωρούν στην «εκμηδένιση» του ιρανικού ναυτικού, θέτοντας την καταστροφή του ως έναν από τους τρεις κεντρικούς στρατηγικούς στόχους της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC oι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε καίριες υποδομές, όπως η ναυτική βάση Konarak και οι εγκαταστάσεις στο Bandar Abbas, οι οποίες βρίσκονται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και αποτελούν το αρχηγείο του ιρανικού ναυτικού.

Δορυφορικές εικόνες από τις αρχές της εβδομάδας αποκαλύπτουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από πολλαπλά σκάφη, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Μεταξύ των σκαφών που εξουδετερώθηκαν περιλαμβάνεται

το IRINS Makran, το μεγαλύτερο πλοίο του Ιράν που λειτουργούσε ως βάση εκτόξευσης drones,

καθώς και τα IRIS Bayandor,

IRIS Naghdi και

IRIS Jamaran.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για τη βύθιση του υπερσύγχρονου αεροπλανοφόρου drones IRIS Shahid Bagheri.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε και στον Ινδικό Ωκεανό, όπου ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε ιρανικό πολεμικό πλοίο. Αναλυτές διεθνών οίκων πληροφοριών, όπως η MAIAR και η Vanguard, επισημαίνουν ότι τουλάχιστον έντεκα σκάφη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν βυθιστεί στις βάσεις Bandar Abbas και Konarak.

