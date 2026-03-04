Ντουμπάι: Οι υπερπλούσιοι πληρώνουν έως και 350.000 δολάρια για να φύγουν με ιδιωτικά τζέτ

Οι τιμές των ιδιωτικών τζετ για την απομάκρυνση πολιτών από τις χώρες του Κόλπου παρουσίασαν εκρηκτική άνοδο, με κάποιους υπερπλούσιους να πληρώνουν μέχρι και 350.000 δολάρια για να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη.

Η σύρραξη επεκτείνεται χωρίς ορατό τέλος, με το Ισραήλ να πλήττει το Ιράν και την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Ταξιδιωτικό χάος και εναλλακτικές διαδρομές

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, προκαλώντας ταξιδιωτικό χάος και οδηγώντας τις τιμές ενοικίασης ιδιωτικών αεροσκαφών σε επίπεδα ρεκόρ.

Δεδομένης της κατάστασης, εύποροι πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τις χώρες του Κόλπου με προορισμό τη Σαουδική Αραβία, καθώς ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κατάρ και το Μπαχρέιν - περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς.

Το Ριάντ αναδεικνύεται σε κεντρική πύλη εξόδου, καθώς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας είναι ένα από τα ελάχιστα που παρέμειναν σε λειτουργία.

Η οδική «γέφυρα» προς τη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας όλες τις προηγούμενες ημέρες ναύλωναν στόλους οχημάτων SUV για τη μεταφορά ατόμων από το Ντουμπάι στο Ριάντ - μια διαδρομή διάρκειας 10 ωρών - από όπου στη συνέχεια πραγματοποιούνται ναυλωμένες πτήσεις. Μεταξύ των εκκενωθέντων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων και ιδιώτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας που βρίσκονταν στην περιοχή για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους.

Η απότομη αύξηση της ζήτησης για επείγουσα διαφυγή οδήγησε τις τιμές στα ύψη: αναφέρεται ότι μια πτήση με ιδιωτικό τζετ από το Ριάντ προς την Ευρώπη έφτασε να κοστίζει έως και $350.000 (£260.000).

Η Σαουδική Αραβία θεωρείται αυτή τη στιγμή η ασφαλέστερη οδός διαφυγής από την περιοχή, ειδικά μετά το κλείσιμο των διόδων από το Ομάν, το οποίο ακολούθησε την ιρανική επίθεση σε λιμάνι και πετρελαιοφόρο της χώρας την περασμένη Κυριακή.

Διευκολύνσεις από την Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ διαθέτει το Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, το οποίο βρίσκεται περίπου 35 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Το αεροδρόμιο διαθέτει πέντε τερματικούς σταθμούς και συνδέεται τακτικά με την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε χαλάρωση των κανονισμών για τη βίζα, επιτρέποντας σε πολλές εθνικότητες να την εκδίδουν κατά την άφιξη (visa upon arrival), γεγονός που καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική ως οδό διαφυγής εκτάκτου ανάγκης.

