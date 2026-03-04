Ισραήλ: Συντετριμμένος ο Έλληνας παππούς των τριών παιδιών που σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε καταφύγιο

Συντετριμμένος είναι ο Έλληνας παππούς των τριών ανήλικων παιδιών που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, στην πόλη Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση.

Τα τρία παιδιά, ο 16χρονος Ιακώβ και οι δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών, ζούσαν με την οικογένειά τους στην πόλη, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη διαμένει στην Ιερουσαλήμ και η μητέρα του ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος.

Τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους, το οποίο δεν διέθετε καταφύγιο και έτσι ο 16χρονος πήρε τις δύο αδελφές του και προσπάθησαν να φτάσουν στο δημόσιο καταφύγιο της περιοχής. Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς πύραυλος έπληξε την περιοχή, διαπερνώντας την αεράμυνα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Θείος της οικογένειας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» ανέφερε ότι τα παιδιά «πήγαιναν προς το καταφύγιο, γιατί στο σπίτι τους δεν έχουν και την ώρα που έφταναν έσκασε ο πύραυλος».

«Έτρεχαν να κρυφτούν. Δεν ξέρω πού ήταν ο πατέρας τους και η μητέρα τους. Αν τους είπαν 'τρέξτε εσείς από εκεί, θα τρέξουμε εμείς από την άλλη'», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι ο θάνατός τους «πρέπει να ήταν ακαριαίος. Ήταν πολύ πικρό και για τον αδερφό μου και για όλο το σόι».

Από την πλευρά του, οικογενειακός φίλος ανέφερε ότι συγγενής των παιδιών είπε ότι «τα παιδιά ήταν στο καταφύγιο, αλλά το πλήγμα ήταν συντριπτικό». «Επειδή είναι συνΈλληνες και συμπολίτες μας, μας φέρνει πιο κοντά στα δεινά του πολέμου. Η εστίαση του χτυπήματος του πυραύλου ήταν ακριβώς στο καταφύγιο, οπότε φαίνεται το καταφύγιο δεν άντεξε και κατέρρευσε», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης