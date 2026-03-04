Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού YAK-130 από μαχητικό αεροσκάφος F-35I

Ένα ισραηλινό F-35I κατέρριψε ένα ιρανικό YAK-130 στην πρώτη αερομαχία μαχητικών αεροσκαφών του πολέμου, ανακοίνωσε ο IDF σήμερα το πρωί.

Το ρωσικής κατασκευής YAK-130 άρχισε να παράγεται τη δεκαετία του 1990. Χρησιμοποιείται γενικά ως αεροσκάφος προχωρημένης εκπαίδευσης για πιλότους του πιο προηγμένου ρωσικού SU-57 και άλλων παρόμοιων αεροσκαφών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αεροσκάφος επίθεσης.

Πλέον έχει κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το ισραηλινό μαχητικό F-35I «Adir» κατέρριψε ένα Yak-130 της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Μάλιστα ακούγονται Ιρανοί να φωνάζουν «Allahu Akbar» αφού νόμιζαν ότι ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος είχε αναχαιτιστεί.

BREAKING:



Video has emerged showing the moment an Israeli F-35I “Adir” fighter shot down an Iranian Air Force Yak-130.



Iranians are heard shouting "Allahu Akbar" after they thought an Israeli fighter jet was intercepted. https://t.co/9YbDK1rEPq pic.twitter.com/MC1nxcuU1U — Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2026

Το Ισραήλ εντόπισε ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων προς το έδαφός του

Κατά τα λοιπά πριν από λίγο το Ισραήλ εντόπισε ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων προς το έδαφός του.

«Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πρόσφατα πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ », ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι «τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής» .

