Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά μαχητικά απογειώνονται για το ύποπτο αντικείμενο

Φωτογραφία αρχείου από πτήση ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 μαζί με ένα αμερικανικό F-15

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (4/3) μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα σήμανε συναγερμός και στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Την ίδια στιγμή, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έγραψε στο X ότι «εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».