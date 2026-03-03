Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

Νέα εξέλιξη καταγράφηκε στο ήδη επιβαρυμένο μέτωπο της μεγάλης κατολίσθησης στο 128ο χιλιόμετρο της Ιόνια Οδός, στον άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων, καθώς χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώθηκε νέο ρήγμα κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρανούς

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, κατά την εξέλιξη των χωματουργικών παρεμβάσεων άνοιξε εκ νέου το έδαφος από νέα κατάπτωση, δημιουργώντας πρόσθετα δεδομένα στον σχεδιασμό των τεχνικών παρεμβάσεων. Το φαινόμενο, όπως αποτυπώνεται και στη φωτογραφία από το σημείο, καταδεικνύει τη γεωτεχνική αστάθεια της περιοχής, με εμφανείς ρηγματώσεις στο έδαφος και εκτεταμένες μετακινήσεις χωματικών όγκων, ενώ βαρέα μηχανήματα επιχειρούν σε μικρή απόσταση.

Παρά τη νέα επιβάρυνση, αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι δεν επηρεάζεται ο υφιστάμενος προγραμματισμός για τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η πρώτη ουσιαστική «ανάσα» για οδηγούς και μεταφορείς αναμένεται στις 10 Μαρτίου, οπότε και θα δοθεί σε κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα με διέλευση οχημάτων από τον έναν κλάδο, σε καθεστώς διπλής κατεύθυνσης.

Η προσωρινή αυτή λύση κρίνεται κρίσιμη, καθώς θα αποσυμφορήσει σημαντικά την παλαιά Εθνική Οδό Άρτας – Αμφιλοχίας, η οποία το τελευταίο διάστημα σηκώνει σχεδόν αποκλειστικά το βάρος της κυκλοφορίας, με αυξημένο κίνδυνο και ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλος αριθμός συνεργείων, με ισχυρό στόλο εκσκαφέων, φορτωτών και φορτηγών να εργάζεται σχεδόν αδιάκοπα. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον όγκο των υλικών που κατέπεσαν στο οδόστρωμα σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα, καθιστώντας το έργο ένα από τα πλέον απαιτητικά των τελευταίων ετών για τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας και στους δύο κλάδους της Ιόνιας Οδού τοποθετείται χρονικά σε ορίζοντα περίπου τριών μηνών. Στο διάστημα αυτό θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σταθεροποίησης πρανών, οι απομακρύνσεις υλικών, καθώς και οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης των υποδομών.

Διαβάστε επίσης