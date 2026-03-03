Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ πριν το Πάσχα

Πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα πριν τις 9 Απριλίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή των «πασχαλινών» επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ προς τους δικαιούχους ανέργους για το τρέχον έτος.

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία γίνεται χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους, κάνοντας τις πληρωμές πιο άμεσες και απλές.

Τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν:

Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας

Επίδομα γονικής άδειας

Επίδομα εργασίας

Τακτική επιδότηση ανεργίας

Επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας

Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

Δώρο Πάσχα για τους επιδοτούμενους ανέργους

Δεν προβλέπεται να καταργηθεί κάποιο από τα υφιστάμενα επιδόματα της ΔΥΠΑ μέχρι το Πάσχα του 2026, ακόμη και εάν εφαρμοστεί το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο, χωρίς να αναμένονται αιφνιδιαστικές αλλαγές.

