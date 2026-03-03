Σε χρυσό φέρετρο ενταφιάστηκε ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών, El Mencho

Ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες «El Mencho» τάφηκε σε χρυσό φέρετρο από την οικογένειά του τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Ο 59χρονος ιδρυτής του τρομερού Jalisco New Generation Cartel τραυματίστηκε θανάσιμα εν μέσω ανταλλαγής πυρών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού που τον καταδίωκαν.

Ως ο πιο καταζητούμενος άνδρας στο Μεξικό, υπήρχε αμερικανικό χρηματικό έπαθλο 15 εκατ. δολαρίων ($15 εκατ., περίπου £11,2 εκατ.) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ο θάνατός του προκάλεσε αντίποινα, με μέλη του καρτέλ να βάζουν φωτιά σε οχήματα και να αποκλείουν δρόμους σε 20 πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας κοντά στη Guadalajara, μέλη της Εθνικής Φρουράς στάλθηκαν για να αποτρέψουν περαιτέρω αναταραχές. Μεταφέρθηκαν μεγάλα ανθοστολίσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σχήμα κόκορα, ως αναφορά στο πάθος του για τον ιππόδρομο και το κοκορομαχία.

Η κηδεία του «El Mencho» / AP

Σύμφωνα με το AFP, χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για να μεταφέρουν τη μεγάλη ποσότητα λουλουδιών στο νεκροταφείο, τα περισσότερα από τα οποία στάλθηκαν ανώνυμα. Η νεκρική πομπή συνοδευόταν από μια μπάντα που έπαιζε ραντσέρο μουσική και ναρκοκόρντος — τραγούδια που εξυμνούν τους βαρόνους των ναρκωτικών.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι το παραδοσιακό τραγούδι «El Muchacho Alegre» («Το Χαρούμενο Αγόρι») παιζόταν καθώς το χρυσό φέρετρο του Οσεγκέρα έφτανε σε ένα παρεκκλήσι εντός του νεκροταφείου. Μετά από μια τελετή διάρκειας μιας ώρας, οι πενθούντες — πολλοί με μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητά τους — ακολούθησαν το φέρετρο μέχρι τον τάφο.

Η κηδεία του «El Mencho» / AP

Τα μεξικανικά μέσα επισήμαναν ότι το οικόπεδο της ταφής ήταν σχετικά ταπεινό σε σύγκριση με τα μεγαλοπρεπή μαυσωλεία που συχνά χτίζονται για άλλους ηγέτες καρτέλ. Υπό την ηγεσία του Οσεγκέρα, το Jalisco New Generation Cartel έγινε μια ισχυρή διεθνής εγκληματική οργάνωση, επεκτεινόμενη από τη βάση της στο Jalisco σε πολλές άλλες πολιτείες, συμμετέχοντας στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η εξόντωσή του από τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικού θεωρείται νίκη για την κυβέρνηση της προέδρου Claudia Sheinbaum, η οποία αντιμετώπιζε πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump να κάνει περισσότερα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το κενό εξουσίας που αφήνει ο Οσεγκέρα μπορεί να προκαλέσει έξαρση βίας βραχυπρόθεσμα, καθώς διάφορες φατρίες εντός του καρτέλ — που εκτιμάται ότι αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη — θα παλέψουν για τον έλεγχο.

