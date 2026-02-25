Mεξικό: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του διαβόητου καρτέλ «Xαλίσκο»

Μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, του διαβόητου «Ελ Μέντσο» το σαββατοκύριακο , οι πληροφορίες λένε οτι το καρτέλ Χαλίσκο στο Μεξικό έχει ήδη νέο αρχηγό, ο οποίος μάλιστα γεννήθηκε στην Καλιφόρνια. Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονζάλες έχει αναδειχθεί ως βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την εγκληματική αυτοκρατορία των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» σε επιδρομή των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού την Κυριακή.

Ο 41χρονος είναι θετός γιος του δολοφονημένου αρχηγού. Σύμφωνα με τις αρχές, η μητέρα του, Ροζαλίντα «Λα Χέφα» Γκονζάλες Βαλένσια, ήταν παντρεμένη με τον βαρόνο των ναρκωτικών και ήταν σημαντικός παράγοντας στην οικονομική πλευρά του καρτέλ. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ίδια θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία από τον εκλιπόντα σύζυγό της, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι θα στηρίξει τον γιο της.

Ο Χουάν Κάρλος, γνωστός και ως «Ελ Πελόν», «Τρίκι Τρες» και «Ο3», έχει διπλή αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα, έχοντας γεννηθεί στη Σάντα Άνα της Κομητείας Όραντζ το 1984. Πολλές λεπτομέρειες για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παραμένουν άγνωστες, αλλά γεννήθηκε ενώ οι γονείς του, Ροζαλίντα και Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, που είχαν σχέσεις με καρτέλ, ζούσαν στην Καλιφόρνια.

Οι φερόμενες διασυνδέσεις του με ναρκωτικά αποκαλύφθηκαν από την Υπηρεσία Δίωξης Nαρκωτικών (DEA) το 2020. Μια έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή και πώληση «τόνων ναρκωτικών», καθώς και για βίαια εγκλήματα από το 2007. Τον Ιούλιο του 2020 εμφανίστηκαν βίντεο που έδειχναν την ένοπλη πτέρυγα του καρτέλ Χαλίσκο, με τον τότε Υπουργό Άμυνας του Μεξικού να αναγνωρίζει έναν από αυτούς στο βίντεο ως τον Χουάν Κάρλος.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέστρεψε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο που τον κατηγορούσε για συνωμοσία για τη διανομή ελεγχόμενης ουσίας και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια συναλλαγής ναρκωτικών.

Οι Αμερικανοί τον έχουν επίσης επικηρύξει με 5 εκατομμύρια δολάρια, ζητώντας πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή ή την καταδίκη του. Ένα βιογραφικό του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2021 αναφέρει ότι έχει: «Ύψος 1,68 μ., βάρος 74 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια».

Ανακοινώνοντας την αμοιβή το 2021, η διευθύντρια της DEA, Αν Μίλγκραμ, δήλωσε ότι η έρευνα για τον Χουάν Κάρλος ονομαζόταν «Επιχείρηση Πίνκι και ο Εγκέφαλος». Είπε τότε: «Η σημερινή ανακοίνωση της αμοιβής υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καταδιώξει τα άτομα και τους οργανισμούς που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στις κοινότητές μας».

Ο Χουάν Κάρλος αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας ως «de facto δεύτερος στην ιεραρχία» του καρτέλ πίσω από τον πεθερό του πριν δολοφονηθεί. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δολοφονία της Κυριακής υποδηλώνουν ότι είχε ήδη οριστεί διάδοχος του θετού πατέρα του, αλλά δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν.

Ο αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σοσέντο ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι ο Χουάν Κάρλος «εξακολουθεί να μην έχει επιρροή μεταξύ των άλλων διοικητών του καρτέλ» απαραίτητο συστατικό για να πετύχει. Αν το καρτέλ του Χαλίσκο ωστόσο παραμείνει στην οικογένεια, υπάρχουν λίγες επιλογές εκτός από τον Χουάν Κάρλος για το εγκληματικό δίκτυο.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ελ Μέντσο, Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, συνελήφθη στις ΗΠΑ μαζί με 28 άλλους ηγέτες καρτέλ πέρυσι. Εν τω μεταξύ, ο γιος του, Ρούμπεν Οσεγκέρα-Γκονζάλες, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 30 χρόνια και αναγκάστηκε να παραδώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που είχε διαθέσει για ναρκωτικά πέρυσι για τα εγκλήματά του.

Όποιος και αν καταλάβει την εξουσία, οι ειδικοί φοβούνται ότι όταν το καρτέλ αναδιοργανωθεί η βία που παρατηρήθηκε σε όλο το Μεξικό την Κυριακή θα αναζωπυρωθεί. Ο Σοσέντο δήλωσε στο CNN : «Δεν φαινόταν να είναι απλώς μια επιχείρηση για τη σύλληψη του «El Mencho», αλλά για την εξόντωσή του, για τη χρήση θανατηφόρας βίας για να τον καταρρίψουν».

«Στον εγκληματικό υπόκοσμο, τέτοιες ενέργειες δεν παραβλέπονται απλώς. Η αντίδραση είναι αυτό που βλέπουμε τώρα: ναρκοτρομοκρατία, αποκλεισμοί και πυρκαγιές σε παντοπωλεία σε όλο το Μεξικό».

Ο «Ελ Μέντσο» πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας τον συνέλαβαν μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους σωματοφύλακες του την Κυριακή στην Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο.

Μαχητές του καρτέλ προκάλεσαν χάος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, την Γκουανταλαχάρα, με οδοφράγματα να κλείνουν μεγάλο μέρος της πόλης και να ακυρώνουν πτήσεις.

Η βία χρησιμοποιήθηκε για να παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα και να βλάψει την εθνική και διεθνή εικόνα της κυβέρνησης της αριστερής προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ, λένε οι αναλυτές. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στις μάχες, οι οποίες έχουν επηρεάσει περίπου τα δύο τρίτα του Μεξικού.

