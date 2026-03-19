Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Στο πένθος «βυθίστηκε» όλη η Φθιώτιδα με τον χαμό του Στέλιου Καρβούνη που σκοτώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) σε τροχαίο, καθώς πήγαινε στη δουλειά του.

Όσοι γνώριζαν τον 21χρονο κάνουν λόγο για ένα καλοσυνάτο, ευγενικό και εργατικό παιδί που μόλις είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, έχοντας αποκτήσει πρόσφατα με τη σύζυγό του ένα αγόρι, μόλις 1,5 έτους.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Το 2017 είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο παππούς του

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι και ο παππούς του 21χρονου, Στυλιανός Καρβούνης, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός ιερέας στην περιοχή του Δομοκού, είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2017, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με νταλίκα σε διασταύρωση κοντά στα μεταλλεία Δομοκού.

Αύριο η κηδεία του 21χρονου Στέλιου

Η εξόδιος ακολουθία του 21χρονου Στέλιου Καρβούνη θα γίνει την Παρασκευή (20/3) στις 3:00' το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Παλαμά Δομοκού, όπου και διέμενε με την οικογένειά του.

Πως έγινε το τροχαίο

Ο 21χρονος ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης να πάει στη δουλειά του. Στις 6:50' σε ένα σημείο του δρόμου, μεταξύ Κορομηλιάς και Ξυνιάδας, έχασε τον έλεγχο από την ολισθηρότητα (έβρεχε) με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που πήγαινε να παραλάβει μαθητές από τα κοντινά χωριά για να τους πάει στο σχολείο της Ομβριακής.

