Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση ο 21χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του προτού διαπιστωθεί ο θάνατός του 

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, με έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο 

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στην Φθιώτιδα, καθώς ένας 21χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr το αυτοκίνητο του 21χρονου που κατάγεται από χωριό του Δομοκού συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 21χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.

Το LamiaReport.gr αναφέρει πως πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο έχουν γίνει δεκάδες τροχαία, εκ των οποίων κάποια θανατηφόρα.

Προανάκριση για το δυστύχημα, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.

Novibet
