Τουρκία: Μέδουσες - «πυξίδα» εντοπίστηκαν σε παραλία στη Ραιδεστό - Είναι δηλητηριώδεις

Στη θάλασσα του Μαρμαρά, στο Τεκίρνταγ εντοπίστηκαν καφέ μέδουσες που είναι γνωστές στον λαό ως «μέδουσες πυξίδα».

Οι μέδουσες αυτές, με επιστημονική ονομασία Chrysaora hysoscella, οι οποίες ανήκουν στα δηλητηριώδη είδη, εμφανίστηκαν σε παράκτιες περιοχές της Θάλασσας του Μαρμαρά, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Παρατηρήθηκε ότι οι μέδουσες κινούνται κοντά στην επιφάνεια του νερού σε διάφορα σημεία κατά μήκος της ακτής και κατά διαστήματα σχηματίζουν ομάδες. Οι μέδουσες που συγκεντρώνονται κοντά στην ακτή δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες στην επιφάνεια της θάλασσας.

Εκτιμάται ότι οι μέδουσες που εμφανίζονται κατά περιόδους στη Θάλασσα του Μαρμαρά πλησιάζουν τις ακτές λόγω της θερμοκρασίας του νερού και των θαλάσσιων ρευμάτων.

Οι καφέ μέδουσες «πυξίδα» που εντοπίστηκαν στην ακτή του Tekirdağ είναι γνωστό ότι, σε περίπτωση επαφής, μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα καύσου και ερεθισμό στο δέρμα.