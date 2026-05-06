Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μέδουσα – Πού κολυμπούν αυτήν την περίοδο [χάρτης]

Ακόμα ένα καλοκαίρι φαίνεται πως θα το περάσουμε παρέα με μέδουσες και τσούχτρες στα ελληνικά νερά.

Αν και δεν υπάρχει λόγος συναγερμού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για τις μέδουσες, το τσίμπημά τους και τι πρέπει να κάνουμε σε μια ατυχή μας επαφή μαζί τους.

Τι είναι η μωβ μέδουσα

Η μωβ μέδουσα ή τσούχτρα (επιστημονική ονομασία: Pelagia noctiluca) είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος, του οποίου τόσο τα πλοκάμια όσο και η καμπάνα καλύπτονται από κεντριά. Έχει μέγιστο μήκος τα 10 εκατοστά σε διάμετρο και το μήκος των πλοκαμιών μπορεί να φτάσει μέχρι 10 μέτρα. Όταν είναι νεαρή το χρώμα της είναι πορτοκαλό-καφέ και όταν ενηλικιώνεται παίρνει έντονο πορφυρό-μωβ χρώμα. Κυρίως τρέφεται με σάλπες, διάφορα χιτωνοφόρα, πλακτονικά καρκινοειδή και αυγά ψαριών.

Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά, επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα.

Οι μωβ μέδουσες θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών στην Μεσόγειο. Το τσίμπημα τους είναι επώδυνο λόγω της νευροτοξίνης που έχουν, επομένως οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση τσιμπήματος.

Τα συμπτώματα του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευρο-τοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή/τσίμπημα από την μέδουσα μπορεί να είναι:

  • πόνος σαν κάψιμο
  • πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας
  • ναυτία
  • πτώση πίεσης
  • ταχυκαρδία
  • κεφαλαλγία
  • εμετός
  • διάρροια
  • σπασμός των βρόγχων
  • δύσπνοια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο στην (σπάνια) περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων, όπως:

  • υπόταση
  • βράχος φωνής
  • εισπνευστικός συριγμός
  • γενικευμένο αγγειοοίδημα (εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα)
  • διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης
  • έμετος
μωβ μεδουσα

Οδηγίες ΕΟΔΥ: Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

  1. Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια: Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.
  2. Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό: Σε παλαιότερες πρακτικές προτεινόταν τρίψιμο με άμμο της περιοχής του δέρματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας, αλλά σήμερα συστήνεται κυρίως απαλό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
  3. Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες: Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.
  4. Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα: Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.
  5. Πάρτε κάποιο αντισταμινικό χάπι: Με τα αντισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος, αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειαστεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Δείτε και σχετικό βίντεο από τον τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

Σετ Πρώτων Βοηθειών για την παραλία

Καλό είναι να έχουμε τα παρακάτω μαζί μας στην παραλία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τσίμπημα μέδουσας:

  • Μια πλαστική κάρτα (π.χ. παλιά πιστωτική)
  • Ένα τσιμπιδάκι
  • Ένα κυπελάκι (π.χ. ουροσυλέκτης)
  • Λίγη μαγειρική σόδα (χρήση σε αναλογία 1:1 με θαλασσινό νερό)
  • Αντισταμινικό χάπι
  • Κάποια κορτιζονούχο κρέμα

Χάρτης: Πού κολυμπούν μέδουσες στα ελληνικά νερά

Σχεδόν όλα τα είδη μεδουσών απαντώνται στα βαθιά νερά και μακριά από τις παραλίες. Αλλά επειδή η μετακίνηση τους είναι παθητική καθώς παρασύρονται από θαλάσσια ρεύματα και κύματα, εξαρτώνται αποκλειστικά από τους ανέμους, τα κύματα, και κυρίως από τα υποθαλάσσια ρεύματα.

Τα περισσότερα είδη στις εξάρσεις τους, μπορούμε να τα δούμε στην επιφάνεια του νερού ή σε μικρό βάθος εκατοστών ή και 1-2 μέτρων κάτω από το νερό. Συνήθως βλέπουμε στις παραλίες μόνο τις μέδουσες που έρχονται με τον κυματισμό, ενώ πιο μέσα ακόμα και 100 μέτρα ή και 200 μέτρα από την παραλία υπάρχουν πολύ περισσότερες μέδουσες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ο χάρτης που μπορείτε να βρείτε με ένα κλικ ΕΔΩ, είναι ο χάρτης του iNaturalist. Θα δείτε μια εικόνα σαν αυτή:

Ο χάρτης εμφανίζει όλες οι καταγραφές μεδουσών από 1η Φεβρουαρίου 2026 έως και σήμερα χωρίς όμως να γίνεται φιλτράρισμα ανά είδος. Κάντε κλικ στο μενού στο πάνω μέρος του χάρτη, για να επιλέξετε συγκεκριμένα το είδος (Species), που θέλετε να μάθετε αν και πού έχει θεαθεί στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Όσον αφορά την μωβ μέδουσα (Pelagia noctiluca), σύμφωνα με τις σχετικές καταγραφές, κάθε χρόνο οι θεάσεις αρχίζουν σταδιακά να αυξάνονται από τον Φεβρουάριο και φτάνουν στο μέγιστο κάπου στα τέλη Ιούλιου.

Άλλες χρήσιμες συμβουλές

Είναι σώφρον να ελέγχουμε τον καιρό και τους ανέμους πριν πάμε σε κάποια παραλία. Χρειάζεται να έχει αντίθετους ανέμους με την φορά της παραλίας (π.χ. αν η παραλία έχει θέα προς τον Νότο, τότε για να μειώνεται η πιθανότητα να υπάρχουν μέδουσες πρέπει οι άνεμοι να κατεβαίνουν από τον Βορρά, ώστε ο κυματισμός που δημιουργείται να τις διώχνει μακριά από τις παραλίες).

Αν σε μια παραλία έχει πλαγκτόν, συνιστάται να αποφεύγουμε το κολύμπι, διότι οι μέδουσες τρέφονται με πλαγκτόν αλλά και τα κνιδοκύτταρα τους είναι μικρά, διαφανή και μπορούν να φτάσουν τα 10 μέτρα μήκος.

Αν υπάρχει έντονο πρόβλημα με τις μωβ μέδουσες σε μια παραλία τότε είναι σώφρον να αποφύγουμε και πάλι το κολύμπι και να φροντίσουμε να έχουμε πάντα κάποια αντισταμινική κρέμα μαζί μας ή κάποια κορτιζονούχα αλοιφή που μπορούμε να προμηθευτούμε από οποιοδήποτε φαρμακείο.

Τέλος, για κανέναν λόγο δεν πρέπει να βγάζουμε τις μέδουσες έξω για να τις θάψουμε στην άμμο, επειδή έτσι μεταφέρουμε το πρόβλημα στην ακτή με πιθανότητα κάποιος να πατήσει έστω και τυχαία κάποια νηματοκύστη, αλλά και γιατί σε τέτοιες μεγάλες εξάρσεις όσες και να δούμε/βγάλουμε υπάρχουν και άλλες εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέσα στην θάλασσα. Δεν πρόκειται να λυθεί έτσι το πρόβλημα.

Πηγές:
eody.gov.gr
biodiversitygr.eu

