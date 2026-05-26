Ο Jazzie B των Soul II Soul στέλνει μήνυμα στο ελληνικό κοινό

Λίγο πριν οι θρυλικοί Soul II Soul ανέβουν στη σκηνή του Sani Festival στις 8 Αυγούστου, ο εμβληματικός Jazzie B στέλνει το δικό του μήνυμα στο ελληνικό κοινό, προσκαλώντας το σε μια βραδιά γεμάτη groove, soul και διαχρονικές επιτυχίες κάτω από τα αστέρια του Λόφου της Σάνης, «καθώς συνεχίζουμε να κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση και να του δίνουμε ξανά ζωή μέσα από τη μουσική, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα ρυθμού, θετικής ενέργειας και fair play!»

«Greetings, our musical community in Greece!

When you come and join us on August the 8th at the incredible Sani Festival - that's August the 8th 2026 -

come and join Soul II Soul live as we "keep on moving" to bring you "back to life" because you know it's only "Fairplay"!

So we'll be under the stars on August the 8th at the incredible Sani Festival 2026!

Soul II Soul live, with a happy face, a thumping bass, for a lovin' race!

Greece I look forward seeing you all there!

Bless!»

Soul II Soul Simon Fazio

Το Sani Festival 2026 συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά του, φέρνοντας στη σκηνή ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul και dance σκηνής.

Οι Soul II Soul, με ηγετική μορφή τον Jazzie B, σημάδεψαν μία ολόκληρη εποχή με επιτυχίες όπως τα Keep On Movin' και Back To Life, ενώ το εμβληματικό άλμπουμ Club Classics Volume 1 τους χάρισε δύο βραβεία Grammy και παγκόσμια αναγνώριση.

Η εμφάνισή τους το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 στον Λόφο της Σάνης αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και ρυθμικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού, με φόντο το Αιγαίο και τον μοναδικό χαρακτήρα του φεστιβάλ.

