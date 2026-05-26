Καρυστιανού: «Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία» - Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη

Στον Άρειο Πάγο η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού

  • Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στον Άρειο Πάγο με 650 υπογραφές.
  • Ο νέος φορέας δημιουργήθηκε για να απαντήσει στην ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και ουσιαστική αλλαγή απέναντι σε αδιαφάνεια, διαπλοκή και ατιμωρησία.
  • Η Καρυστιανού τόνισε την ανάγκη απομάκρυνσης από την παλαιοκομματική νοοτροπία και την προώθηση ενός πολιτικού πλαισίου που σέβεται τον πολίτη και ενισχύει τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
  • Ο φορέας καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια νέα αρχή που θα γράψει την ιστορία από την ίδια την κοινωνία, με στόχο την κοινωνική συνοχή και την αναγέννηση.
  • Η Καρυστιανού δηλώνει αφοσίωση στη μνήμη της αδικοχαμένης κόρης της και ζητά την ύπαρξη κράτους δικαίου και αποτελεσματικών θεσμών για να σταματήσουν τα τραγικά γεγονότα όπως τα Τέμπη.
Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου της πολιτικού φορέα, ο οποίος φέρει την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κατέθεσε σήμερα στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού.

Έχοντας συγκεντρώσει 650 υπογραφές, προχώρησε σε δηλώσεις εξερχόμενη από το δικαστικό μέγαρο, περιγράφοντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και ασκώντας έντονη κριτική στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η δημιουργία του κόμματος προέκυψε από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια. «Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της "ελπίδας για τη δημοκρατία" που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Σήμερα καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της «ελπίδας για τη δημοκρατία» που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια ,αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού.

Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους την παλαιοκομματική νοοτροπία η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρίδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας, αισιοδοξίας και προοπτικής. Δεν έχουμε καμία σχέση όπως θέλουν μας παρουσιάσουν με κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.

Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος τότε τίποτα δεν τον σταματά. Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας να έρθουν δίπλα μας.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η ιστορία ξαναγράφεται αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη δημοκρατία.


Είμαι μητέρα θύματος μέχρι την τελευταία ανάσα μου, θα είμαι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας, να έχουμε ένα Κράτος Δικαίου, δικαιοσύνη και θεσμούς».

