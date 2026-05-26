Αυστραλία: Δεκάδες drones έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ετήσιου φεστιβάλ στο Σίδνεϊ

Με ένα ασυνήθιστο γεγονός βρέθηκαν αντιμέτωποι πολίτες του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι Ντάρλινγκ Χάρμπορ για να παρακολουθήσουν ένα ετήσιο φεστιβάλ που περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό drone σόου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα συνέβησαν κατά την διάρκεια του σόου, όταν περίπου 90 drones παρουσίασαν δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να πέσουν από τον ουρανό και να προσγειωθούν στο λιμάνι, δίπλα στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, του ετήσιου φεστιβάλ τριών εβδομάδων, ανακοίνωσαν ότι η δυσλειτουργία των drones, οφειλόταν σε κάποιες «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες», με αποτέλεσμα να έχουν ακυρωθεί όλες οι επερχόμενες προγραμματισμένες παραστάσεις.

Από την πλευρά της, η Skymagic, η βρετανική εταιρεία που διοργανώνει την παράσταση, δήλωσε ότι η δυσλειτουργία παρουσιάστηκε λόγω μιας αλλαγής στη ραδιοσυχνότητα των drones, ενώ τόνισε ότι κανένα από αυτά δεν έπεσε εκτός των ορίων ασφαλείας.

Ένας εργαζόμενος στο λιμάνι, δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Αυστραλίας, το ABC, ότι ο ήχος της πρόσκρουσης των drones ήταν εκκωφαντικός και μπορούσε να ακουστεί από απόσταση 10 έως 15 ή 20 μέτρων. «Τα ακούγαμε να συντρίβονται και να σπάνε πάνω στο τσιμεντένιο πεζοδρόμιο του λιμανιού», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι η Skymagic και οι αρμόδιες αρχές θα διενεργήσουν πλήρη αξιολόγηση των drones πριν αποφασίσουν εάν θα συνεχιστούν οι παραστάσεις.

Το φεστιβάλ Vivid Sydney πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και χαρακτηρίζεται ως το «μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτός, μουσικής, ιδεών και φαγητού του Νότιου Ημισφαιρίου».