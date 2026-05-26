Νέα ανατροπή στα κληρονομικά: Τι θα ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη

Η νέα αυτή ρύθμιση, που προστέθηκε στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο την τελευταία στιγμή, έχει πεδίο εφαρμογής στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Νέα ανατροπή στα κληρονομικά: Τι θα ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νέο Κληρονομικό Δίκαιο επιτρέπει στους κληρονόμους να συνάψουν σύμβαση διανομής της κληρονομιάς σε περίπτωση απουσίας διαθήκης.
  • Η σύμβαση αυτή μπορεί να καταρτιστεί συμβολαιογραφικά και ισχύει και ως αποδοχή κληρονομιάς, μεταγράφεται στο Κτηματολογικό Γραφείο.
  • Η ρύθμιση μειώνει τη γραφειοκρατία και τα φορολογικά τέλη για τους κληρονόμους, καθώς καταργεί την ανάγκη διπλής πληρωμής φόρων.
  • Η δυνατότητα αυτή ανατρέχει αναδρομικά στον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου και απαιτεί συμφωνία όλων των νόμιμων συγκληρονόμων.
  • Οι νέες διατάξεις του Κληρονομικού Δικαίου τίθενται σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Μία νέα δυνατότητα σύναψης σύμβασης για να ρυθμιστεί μία κληρονομιά δίνει το νέο Κληρονομικό Δίκαιο.

Μάλιστα, με τη σύμβαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους κληρονόμους να μοιράσουν μεταξύ τους την περιουσία και να καθορίσουν ποιο «κομμάτι» της κληρονομιάς του θανόντος θα λάβει ο καθένας, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη.

Η νέα αυτή ρύθμιση, που προστέθηκε στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο την τελευταία στιγμή, έχει πεδίο εφαρμογής στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Oταν δηλαδή ο θανών δεν άφησε διαθήκη που να ρυθμίζει πώς θα μοιραστεί η περιουσία του, ούτε προχώρησε στη σύναψη κληρονομικής σύμβασης με τους κληρονόμους του.

Στην περίπτωση αυτή, η περιουσία μοιράζεται όπως ορίζει ο νόμος, με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα κληρονομούν τα παιδιά του θανόντος, στη συνέχεια, αν αυτά δεν υπάρχουν, κληρονομούν οι γονείς του και τα αδέρφια του κ.ο.κ., ενώ ένα ποσοστό πηγαίνει πάντα στον/στη σύζυγο του θανόντος.

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση που να ρυθμίζει πού θα καταλήξει η περιουσία κάποιου, οι κληρονόμοι να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να συνάψουν σύμβαση, μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, που να καθορίζει ποιος θα πάρει τι.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που προστέθηκε στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «στόχος είναι να τεθεί τέρμα στην απαράδεκτη διαχρονική διαδικαστική ταλαιπωρία των εξ αδιαθέτου κληρονόμων, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν επί έτη για αλλεπάλληλες φορολογικές δηλώσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταγραφές κ.λπ. αποδοχών, διανομών και ανταλλαγών για να αποφύγουν τον εξ αδιαιρέτου κατακερματισμό των περιουσιακών στοιχείων, με τη θέσπιση της δυνατότητας κατάρτισης μεταξύ τους σύμβασης διανομής που θα μεταγράφεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ως αποδοχή κληρονομιάς, ανατρέχοντας στον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω γραφειοκρατική ταλαιπωρία τους και χωρίς να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε ανορθόδοξες μεθοδεύσεις».

Το άρθρο που προστέθηκε μετά την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ ορίζει ότι «σύμβαση μεταξύ συγκληρονόμων με την οποία διανέμεται η κληρονομία, ολόκληρη ή εν μέρει, ισχύει και ως αποδοχή της κληρονομίας από τους συμβαλλομένους» και ουσιαστικά προβλέπει, πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας σε πολλαπλά επίπεδα, και ευνοϊκότερη φορολογία για τους κληρονόμους, οι οποίοι μέχρι σήμερα πληρώνουν δύο τέλη: ένα για την αποδοχή και ένα για τη διαμοίραση της κληρονομιάς. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος αυτός θα είναι ένας και πολύ μικρότερος, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξείται να μειωθούν δραστικά και οι πλαστές διαθήκες, αφού πλέον οι κληρονόμοι θα μπορούν νομίμως να αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι της κληρονομιαίας περιουσίας και άρα δεν θα έχουν κανέναν λόγο να πλαστογραφήσουν τη διαθήκη του θανόντος.

«Η διάταξη αυτή αποτελεί ιστορική τομή στο Κληρονομικό Δίκαιο της χώρας μας και ανεκτίμητης αξίας προσφορά στους πολίτες της, καθόσον απαλλάσσει τους εξ αδιαθέτου συγκληρονόμους από τις αλλεπάλληλες διαδικαστικές συμπληγάδες της εξ αδιαιρέτου συγκληρονόμησης των περιουσιακών στοιχείων και της εν συνεχεία μεταξύ τους διανομής τους, με όσα όλο αυτό συνεπάγεται, επιτρέποντάς τους την κατ’ ευθείαν διανομή τους, που ανατρέχει στην ημέρα του θανάτου του κληρονομουμένου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Οι 5 προϋποθέσεις για εφαρμογή της διάταξης

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι οι εξής:

  1. Ως σύμβαση διανομής ακινήτων θα πρέπει να καταρτιστεί συμβολαιογραφικά.
  2. Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι όλοι οι νόμιμοι εξ αδιαθέτου συγκληρονόμοι.
  3. Θα μπορεί να αφορά το σύνολο ή και μέρος της αδιάθετης κληρονομικής περιουσίας.
  4. Θα ισχύει και θα μεταγράφεται και ως αποδοχή κληρονομιάς για τα διανεμόμενα με αυτήν περιουσιακά στοιχεία.
  5. Η ενέργειά της θα ανατρέχει αναδρομικά στον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.

Τόσο αυτή η διάταξη όσο και όλες οι υπόλοιπες νέες ρυθμίσεις του Κληρονομικού Δικαίου αποτελούν πλέον νόμο του κράτους και θα τεθούν ομαδικά σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ