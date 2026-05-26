Νέα ανατροπή στα κληρονομικά: Τι θα ισχύει σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη

Μία νέα δυνατότητα σύναψης σύμβασης για να ρυθμιστεί μία κληρονομιά δίνει το νέο Κληρονομικό Δίκαιο.

Μάλιστα, με τη σύμβαση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους κληρονόμους να μοιράσουν μεταξύ τους την περιουσία και να καθορίσουν ποιο «κομμάτι» της κληρονομιάς του θανόντος θα λάβει ο καθένας, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη.

Η νέα αυτή ρύθμιση, που προστέθηκε στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο την τελευταία στιγμή, έχει πεδίο εφαρμογής στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Oταν δηλαδή ο θανών δεν άφησε διαθήκη που να ρυθμίζει πώς θα μοιραστεί η περιουσία του, ούτε προχώρησε στη σύναψη κληρονομικής σύμβασης με τους κληρονόμους του.

Στην περίπτωση αυτή, η περιουσία μοιράζεται όπως ορίζει ο νόμος, με συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα κληρονομούν τα παιδιά του θανόντος, στη συνέχεια, αν αυτά δεν υπάρχουν, κληρονομούν οι γονείς του και τα αδέρφια του κ.ο.κ., ενώ ένα ποσοστό πηγαίνει πάντα στον/στη σύζυγο του θανόντος.

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση που να ρυθμίζει πού θα καταλήξει η περιουσία κάποιου, οι κληρονόμοι να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να συνάψουν σύμβαση, μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, που να καθορίζει ποιος θα πάρει τι.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που προστέθηκε στο νέο Κληρονομικό Δίκαιο μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «στόχος είναι να τεθεί τέρμα στην απαράδεκτη διαχρονική διαδικαστική ταλαιπωρία των εξ αδιαθέτου κληρονόμων, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν επί έτη για αλλεπάλληλες φορολογικές δηλώσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταγραφές κ.λπ. αποδοχών, διανομών και ανταλλαγών για να αποφύγουν τον εξ αδιαιρέτου κατακερματισμό των περιουσιακών στοιχείων, με τη θέσπιση της δυνατότητας κατάρτισης μεταξύ τους σύμβασης διανομής που θα μεταγράφεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ως αποδοχή κληρονομιάς, ανατρέχοντας στον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω γραφειοκρατική ταλαιπωρία τους και χωρίς να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε ανορθόδοξες μεθοδεύσεις».

Το άρθρο που προστέθηκε μετά την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ ορίζει ότι «σύμβαση μεταξύ συγκληρονόμων με την οποία διανέμεται η κληρονομία, ολόκληρη ή εν μέρει, ισχύει και ως αποδοχή της κληρονομίας από τους συμβαλλομένους» και ουσιαστικά προβλέπει, πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας σε πολλαπλά επίπεδα, και ευνοϊκότερη φορολογία για τους κληρονόμους, οι οποίοι μέχρι σήμερα πληρώνουν δύο τέλη: ένα για την αποδοχή και ένα για τη διαμοίραση της κληρονομιάς. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος αυτός θα είναι ένας και πολύ μικρότερος, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξείται να μειωθούν δραστικά και οι πλαστές διαθήκες, αφού πλέον οι κληρονόμοι θα μπορούν νομίμως να αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι της κληρονομιαίας περιουσίας και άρα δεν θα έχουν κανέναν λόγο να πλαστογραφήσουν τη διαθήκη του θανόντος.

«Η διάταξη αυτή αποτελεί ιστορική τομή στο Κληρονομικό Δίκαιο της χώρας μας και ανεκτίμητης αξίας προσφορά στους πολίτες της, καθόσον απαλλάσσει τους εξ αδιαθέτου συγκληρονόμους από τις αλλεπάλληλες διαδικαστικές συμπληγάδες της εξ αδιαιρέτου συγκληρονόμησης των περιουσιακών στοιχείων και της εν συνεχεία μεταξύ τους διανομής τους, με όσα όλο αυτό συνεπάγεται, επιτρέποντάς τους την κατ’ ευθείαν διανομή τους, που ανατρέχει στην ημέρα του θανάτου του κληρονομουμένου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Οι 5 προϋποθέσεις για εφαρμογή της διάταξης

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι οι εξής:

Ως σύμβαση διανομής ακινήτων θα πρέπει να καταρτιστεί συμβολαιογραφικά. Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι όλοι οι νόμιμοι εξ αδιαθέτου συγκληρονόμοι. Θα μπορεί να αφορά το σύνολο ή και μέρος της αδιάθετης κληρονομικής περιουσίας. Θα ισχύει και θα μεταγράφεται και ως αποδοχή κληρονομιάς για τα διανεμόμενα με αυτήν περιουσιακά στοιχεία. Η ενέργειά της θα ανατρέχει αναδρομικά στον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.

Τόσο αυτή η διάταξη όσο και όλες οι υπόλοιπες νέες ρυθμίσεις του Κληρονομικού Δικαίου αποτελούν πλέον νόμο του κράτους και θα τεθούν ομαδικά σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»