Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX, με τη συνδρομή παραπλέοντος εμπορικού πλοίου.

Οι 36 αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

