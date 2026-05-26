ΝΒΑ: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς κι επέστρεψαν στους τελικούς μετά το 1999

Κυριαρχική εμφάνιση από τους Νικς στο Κλίβελαντ, όπου επικράτησαν με 130-93 των Καβαλίερς και «σκούπισαν» τη σειρά, εξασφαλίζοντας την πρώτη τους παρουσία στα NBA Finals, μετά από 27 χρόνια!

Cleveland Cavaliers guard Sam Merrill, right, defends against New York Knicks guard Jalen Brunson (11) during the first half of Game 4 in the Eastern Conference finals NBA basketball playoffs series in Cleveland, Monday, May 25, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο των Κλίβελαντ Καβαλίερς κι έκαναν το sweep (4-0) στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Καρλ – Άντονι Τάουνς ήταν καθοριστικός με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Ο Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 17 πόντους. Από τον πάγκο, ο Λάντρι Σάμετ σημείωσε 16 πόντους, με τους Μάικαλ Μπρίντζες και Τζέιλεν Μπράνσον να ακολουθούν, έχοντας από 15.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έφτασε τις 11 συνεχόμενες νίκες στα playoffs, επίδοση που έχει σημειωθεί μόλις άλλη μια ομάδα τα τελευταία χρόνια, από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του 2017, όταν κατέκτησαν τον τίτλο. Οι περισσότερες νίκες των Νικς στη φετινή postseason ήρθαν με διψήφια διαφορά, ενώ ο μέσος όρος διαφοράς αγγίζει τους 23,7 πόντους.

Με 7:47 να απομένουν για το τέλος και τη διαφορά στους 35 πόντους, οι Νικς απέσυραν τους βασικούς τους παίκτες, με τους φίλους της ομάδας να φωνάζουν ρυθμικά «Knicks in four». Στις εξέδρες βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Σπάικ Λι, Τρέισι Μόργκαν, Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ.

Στους τελικούς του NBA, οι Νικς θα αντιμετωπίσουν είτε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είτε τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Η σειρά της Δύσης βρίσκεται στο 2-2, με το Game 5 να διεξάγεται στην Οκλαχόμα. Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή των Νικς σε τελικούς NBA μετά τον τελευταίο τους τίτλο το 1973. Το 1994 είχαν ηττηθεί από τους Χιούστον Ρόκετς σε επτά αγώνες, ενώ το 1999 έχασαν με 4-1 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Οι θρύλοι της ομάδας, Γουόλτ «Κλάιντ» Φρέιζερ και Πάτρικ Γιούινγκ, παρέδωσαν το Bob Cousy Trophy στους παίκτες της Νέας Υόρκης μέσα στο παρκέ.

Παράλληλα, ο Μάικ Μπράουν έγινε ο 15ος προπονητής μετά τη συγχώνευση NBA-ABA το 1976 που οδηγεί ομάδα στους τελικούς στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της. Οι Νικς τον επέλεξαν μετά την αποχώρηση του Τομ Τίμποντο, παρότι η ομάδα είχε φτάσει πέρυσι μέχρι τους τελικούς της Ανατολής. Για τον Μπράουν, αυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία σε τελικούς NBA ως προπονητής, μετά το 2007 με τους Καβαλίερς.

Οι Νικς έχουν κερδίσει και τα τρία παιχνίδια στα οποία «κλείδωσαν» πρόκριση στα φετινά playoffs με διαφορά άνω των 30 πόντων. Στον πρώτο γύρο συνέτριψαν τους Ατλάντα Χοκς με 140-89, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισαν τους Σίξερς με νίκη 144-114. Ο Τζέιλεν Μπράνσον αναδείχθηκε MVP της σειράς, έχοντας κατά μέσο όρο 25,5 πόντους και 7,8 ασίστ.

Για το Κλίβελαντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 31 πόντους, ωστόσο οι Καβαλίερς αποκλείστηκαν με «σκούπα» σε σειρά playoffs για πρώτη φορά μετά τους τελικούς του 2018 απέναντι στους Γουόριορς.

Οι Καβαλίερς ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 8-2 με τους πρώτους οκτώ πόντους του Μίτσελ, όμως οι Νικς ανέβασαν γρήγορα ρυθμό και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Το Κλίβελαντ προηγήθηκε 17-14 μετά από κάρφωμα του Έβαν Μόμπλεϊ, όμως η Νέα Υόρκη απάντησε με σερί 9-0 και στη συνέχεια με ένα εντυπωσιακό 20-0 μέσα σε πέντε λεπτά.

Οι Νικς ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος προηγούμενοι 68-49, έχοντας φτάσει ακόμη και στο +29. Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά εκτοξεύθηκε μέχρι και τους 45 πόντους, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Τα highlights του Καβαλίερς - Νικς

