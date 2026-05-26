Τα 5 τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να μαγειρέψετε στο air fryer σύμφωνα με τους ειδικούς

Η αγαπημένη ηλεκτρική συσκευή μαγειρικής έχει και αυτή τους περιορισμούς της

Δημήτρης Δρίζος

  • Το ποπ κορν δεν πρέπει να μαγειρεύεται σε fryer γιατί η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά υψηλή για να σκάσουν οι κόκκοι.
  • Τα ωμά ζυμαρικά, η σάλτσα ζυμαρικών, το τοστ και το ρύζι δεν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε air fryer λόγω ακαταστασίας ή απαιτήσεων για βρασμό.
  • Το air fryer μπορεί να ξαναζεστάνει ήδη μαγειρεμένα ζυμαρικά, αλλά ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πιο αποδοτικός.
  • Το μαγείρεμα αυγών σε air fryer είναι δυνατό και προσφέρει σταθερή θερμοκρασία για τέλεια αποτελέσματα χωρίς βρασμό.
  • Τα ραβιόλι και το χαλούμι μπορούν να μαγειρευτούν με επιτυχία σε air fryer, με το χαλούμι να γίνεται τραγανό εξωτερικά και μαλακό εσωτερικά.
Μπορείτε να μαγειρέψετε σχεδόν τα πάντα σε ένα air fryer.

Ωστόσο, παρότι η συσκευή λειτουργεί εξαιρετικά για τα περισσότερα φαγητά, υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να βάζετε μέσα, σύμφωνα με ειδικούς.

«Ορισμένα τρόφιμα δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη ακαταστασία απ’ όση χρειάζεται και μπορεί ακόμη και να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάρλοου, ερευνητής της Which?.

Ποπ κορν

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το ποπ κορν. Αν ετοιμάζεστε για βραδιά ταινίας, ίσως μπείτε στον πειρασμό να βάλετε καλαμπόκι για ποπ κορν στο air fryer.

Ωστόσο, ο κ. Ντάρλοου συνιστά να χρησιμοποιήσετε φούρνο μικροκυμάτων — διαφορετικά μπορεί να περιμένετε αρκετή ώρα.

«Το μαγείρεμα ποπ κορν ίσως να μη λειτουργήσει, επειδή τα περισσότερα air fryers δεν φτάνουν σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία ώστε να “σκάσουν” οι κόκκοι», εξήγησε. «Ο φούρνος μικροκυμάτων κάνει πολύ καλύτερη δουλειά.»

Ζυμαρικά και σάλτσα ζυμαρικών

Όπως είναι λογικό, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε air fryer για να βράσετε ωμά ζυμαρικά, αφού χρειάζονται βραστό νερό.

Και παρότι η παρασκευή σάλτσας για ζυμαρικά δεν είναι αδύνατη, προκαλεί μεγάλη ακαταστασία, «οπότε μάλλον δεν αξίζει τον κόπο».

Ο κ. Ντάρλοου ανέφερε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το air fryer για να ξαναζεστάνετε ήδη μαγειρεμένα ζυμαρικά με σάλτσα, όμως ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πιο αποδοτικός τρόπος.

Τοστ

Όπως και με τη σάλτσα ζυμαρικών, δεν είναι αδύνατο να φτιάξετε τοστ σε air fryer. Ωστόσο, το αποτέλεσμα «πιθανότατα θα σας απογοητεύσει σε σύγκριση με μια τοστιέρα».

Ο κ. Ντάρλοου δήλωσε: «Το air fryer μπορεί να ξεράνει το ψωμί και τα ψίχουλα μπορεί να κολλήσουν στον πάτο του καλαθιού, καθώς το ψωμί μετακινείται από τον αέρα κατά το ψήσιμο. Επιπλέον, θα χρειαστεί να το γυρίσετε στη μέση του χρόνου. Απλώς δεν αξίζει την προσπάθεια.»

Ρύζι

Όπως και τα ζυμαρικά, έτσι και το ρύζι χρειάζεται νερό για να μαγειρευτεί από την αρχή.

«Το air fryer δεν είναι η ιδανική συσκευή για βράσιμο και μαγείρεμα στον ατμό», είπε ο κ. Ντάρλοου. «Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε slow cooker ή κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας.»

Παράξενα τρόφιμα που μπορείτε να μαγειρέψετε

Ειδικοί έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν μια λίστα με απρόσμενα τρόφιμα που γίνονται εξαιρετικά στο air fryer.

Μιλώντας στη Daily Mail, η Λιάνα Γκριν, blogger που έχει γράψει αμέτρητους οδηγούς για air fryer, εξήγησε πώς να φτιάξετε τα τέλεια «βραστά» αυγά στη συσκευή.

«Το να “βράζεις” αυγά σε air fryer ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά η συσκευή προσφέρει σταθερή θερμοκρασία, κάνοντας πιο εύκολο να πετύχεις τέλεια αυγά κάθε φορά», είπε. «Επιπλέον, δεν χρειάζεται να βράσετε νερό.»

Η κ. Γκριν προτείνει ψήσιμο στους 150°C για οκτώ λεπτά αν θέλετε ρευστό κρόκο ή για 12 λεπτά αν προτιμάτε πιο σφιχτό.

Ένα ακόμη απρόσμενο τρόφιμο είναι τα ραβιόλι, τα οποία — παρότι είναι είδος ζυμαρικού — «γίνονται υπέροχα τραγανά» στο air fryer.

Οι ειδικοί προτείνουν να καλύψετε τα ραβιόλι με χτυπημένο αυγό και φρυγανιά πριν τα βάλετε στη συσκευή στους 175°C για δέκα λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου.

Και ενώ τα περισσότερα φρέσκα τυριά καίγονται γρήγορα στο air fryer, το χαλούμι μπορεί να μαγειρευτεί με ασφάλεια χάρη στο υψηλότερο σημείο τήξης του.

«Η υψηλή θερμοκρασία του air fryer κάνει το εξωτερικό του χαλουμιού τέλεια τραγανό, ενώ το εσωτερικό παραμένει υπέροχα μαλακό», είπε η κ. Γκριν.

«Ρίξτε λίγο μέλι από πάνω για αυτή την υπέροχη μεσογειακή γεύση. Εγώ το ψήνω στους 200°C για οκτώ έως δέκα λεπτά.»

