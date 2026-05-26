Ρωσία: Καλεί τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων βομβαρδισμών

Snapshot Η Ρωσία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις σε στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών και η ΕΕ απέρριψαν τις ρωσικές απειλές και δήλωσαν ότι δεν θα αποχωρήσουν από το Κίεβο.

Οι ρωσικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν δύο νεκρούς και 91 τραυματίες στο Κίεβο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 300 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου μουσείου για το Τσερνομπίλ.

Η Ουκρανία συνέχισε επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές, με θύματα και στις δύο πλευρές σε διάφορες περιοχές, όπως το Μπέλγκοροντ, το Ντόνετσκ και τη Χερσώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε μικρή πρόοδο στη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την αντιπυραυλική άμυνα και ανέμενε νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες από την Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, καθώς και με κέντρα λήψης αποφάσεων, και κάλεσε τους ξένους να φύγουν, μια ημέρα μετά από έναν από τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς της πόλης από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ωστόσο προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να μην ενδώσουν στον «ρωσικό εκβιασμό». Και ο επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στην πόλη δήλωσε ότι το μπλοκ των 27 κρατών «δεν πρόκειται να πάει πουθενά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ότι οι επικείμενες επιθέσεις σχεδιάζονται «σε απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη Ρωσία.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας «ξεκινούν συστηματικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Κίεβο και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα όπου λαμβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις». Σε προηγούμενη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, προέτρεψε τους ξένους, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματών, να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό.

Η Ρωσία κατήγγειλε αυτό που περιγράφει ως σκόπιμη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την περασμένη Παρασκευή σε φοιτητική εστία στην υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε τις ρωσικές κατηγορίες και δήλωσε ότι έπληξε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Στο Κίεβο εν τω μεταξυ, οι διασώστες αντιμετώπισαν τις συνέπειες των επιθέσεων της Κυριακής , οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 91. Η Μόσχα εκτόξευσε έναν υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κοντά στο Κίεβο. Ήταν η τρίτη φορά που έκανε χρήση του πυρηνικού όπλου σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Η επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο, Καταρίνα Ματέρνοβα, δήλωσε ότι η ρωσική προειδοποίηση έχει στόχο να σπείρει πανικό. «Η Ρωσία θέλει φόβο. Πανικό. Απομόνωση της Ουκρανίας. Δεν θα λειτουργήσει», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ΕΕ δεν πάει πουθενά. Μένουμε στο Κίεβο. Μένουμε με την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 300 τοποθεσίες σε όλο το Κίεβο υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, ανάμεσά τους ένα μουσείο αφιερωμένο στην πυρηνική καταστροφή του Τσερνομπίλ το 1986, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνέχισε τις δικές της επιθέσεις εναντίον ρωσικών υποδομών. Στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διέκοψε επίσης την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ανέφεραν οι τοπικές αρχές στο Telegram. Ο τοποθετημένος από τη Ρωσία επικεφαλής τμημάτων της περιοχής Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας τετραμελούς οικογένειας της οποίας το αυτοκίνητο χτυπήθηκε στη βιομηχανική πόλη Χορλίβκα.

Σε ουκρανικό έδαφος, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε διάστημα 24 ωρών στην περιοχή της νότιας Χερσώνας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν στο Telegram. Σε μια πυραυλική επίθεση τη Δευτέρα στην πόλη Ντερχάτσι κοντά στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, που αποτελεί συχνό ρωσικό στόχο, ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης δήλωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή. Άλλοι 14 τραυματίστηκαν στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε εννιαόροφη πολυκατοικία στην πόλη Παβλοχράντ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν σκόπιμα αμάχους από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Η αμερικανική διαμεσολάβηση δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τον τερματισμό του πολέμου. Κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση και η Ουκρανία σχεδιάζει να στείλει ενισχύσεις στις βόρειες περιοχές της για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά σχέδια για μια νέα επίθεση.

Ο Ζελένσκι, στην νυχτερινή του ομιλία, δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε σημειώσει μικρή πρόοδο με τις ΗΠΑ στην επέκταση της παραγωγής αντιπυραυλικής άμυνας. Επανέλαβε επίσης ότι το Κίεβο «αναμένει νέα διπλωματικά μέτρα» από την Ουάσινγκτον.

