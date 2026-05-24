Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις

Snapshot Το Κίεβο δέχθηκε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τιςρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με τουλάχιστον τέσσερις περιοχές να πλήττονται και τρεις τραυματίες.

Οι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς μετρό λόγω του συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε για πιθανή χρήση νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, Αρέσνικ, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές από το 2022.

Η ρωσική πλευρά απείλησε με αντίποινα μετά το πλήγμα ουκρανικών drones σε σχολικά κτίρια υπό ρωσικό έλεγχο, που προκάλεσε 18 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι στόχευσε πολιτικούς στόχους και υποστήριξε πως η επίθεση αφορούσε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones. Snapshot powered by AI

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας «μαζικής» επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

russians raining ballistic mid-range missiles on Kyiv residents at 2 am to maximise civilian casualties

«Η πρωτεύουσα υφίσταται μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Είναι πιθανές νέες εκτοξεύσεις. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες που χτυπήθηκαν στην πόλη και τρεις τραυματίες, επικαλούμενος ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες.

Δημοσιογράφοι του AFP στην ουκρανική πρωτεύουσα είδαν δεκάδες ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό, στο κέντρο της πόλης.

Russian Oreshnik IRBM just struck Kyiv city, Ukraine

Σε κατάσταση συναγερμού η Ουκρανία

Κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το Σάββατο τον πληθυσμό εναντίον πιθανής ρωσικής επίθεσης μεγάλου εύρους, κατά την οποία προέβλεψε πως ήταν πιθανή η χρήση συγκριτικά νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, γνωστού με την ονομασία Αρέσνικ, που αναπτύχθηκε πέρυσι στη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τον πύραυλο Αρέσνικ δυο φορές από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Η πρώτη επίθεση έγινε τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2026, εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη μέλη του NATO.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα ακολουθούσαν αντίποινα έπειτα από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε σχολικά κτίρια στην Σταραμπίλσκ, σε τομέα της ουκρανικής επικράτειας υπό ρωσικό έλεγχο, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40.

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones στην περιοχή.