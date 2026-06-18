Κλήρωση Τζόκερ 18/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 9, 10, 18, 32, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.