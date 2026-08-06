ΗΠΑ: Στα 275 δισ. δολάρια ο… λογαριασμός για τα θωρηκτά «Ντόναλντ Τραμπ»

Snapshot Η κατασκευή 15 θωρηκτών κλάσης «Ντόναλντ Τραμπ» εκτιμάται ότι θα κοστίσει έως και 275 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Το πρώτο πυρηνοκίνητο θωρηκτό της νέας κλάσης υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 23,4 δισ. δολάρια, με τα υπόλοιπα πλοία να κοστίζουν περίπου 18 δισ. δολάρια το καθένα.

Τα νέα πλοία θα διαθέτουν προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικούς πυραύλους, υπερηχητικούς πυραύλους, λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε εν μέρει ως απάντηση στην αυξανόμενη ναυτική ισχύ της Κίνας και τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό στον τομέα των ναυτικών δυνάμεων.

Τα νέα θωρηκτά θα είναι μεγαλύτερα από τα τρέχοντα αντιτορπιλικά και καταδρομικά, αλλά με εκτόπισμα μικρότερο από τα θωρηκτά κλάσης Άιοβα που αποσύρθηκαν τη δεκαετία του 1990. Snapshot powered by AI

Έως και 275 δισ. δολάρια ενδέχεται να κοστίσει η κατασκευή του σχεδιαζόμενου στόλου των 15 θωρηκτών κλάσης «Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με εκτίμηση της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί, τα νέα πολεμικά πλοία θα συγκαταλέγονται στα ακριβότερα που έχουν ναυπηγηθεί ποτέ.

Σύμφωνα με την έκθεση της ανεξάρτητης υπηρεσίας του αμερικανικού Κογκρέσου, το πρώτο πυρηνοκίνητο θωρηκτό υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 23,4 δισ. δολάρια. Το μέσο κόστος καθενός από τα υπόλοιπα 14 πλοία εκτιμάται σε περίπου 18 δισ. δολάρια.

Για λόγους σύγκρισης, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κόστισε 13,3 δισ. δολάρια το 2008. Σε σημερινές τιμές, μετά την αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού, το ποσό ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια.

Βαρύς οπλισμός και πυρηνική πρόωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο το σχέδιο για τη δημιουργία της νέας κλάσης πολεμικών πλοίων, η οποία θα φέρει το όνομά του. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη επιλογή, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνηθίζει να δίνει ονόματα πρώην προέδρων σε πλοία μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία.

Σύμφωνα με το CBO, τα νέα θωρηκτά προβλέπεται να διαθέτουν προηγμένα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων:

αντιαεροπορικούς πυραύλους,

πυραύλους κατά στόχων επιφανείας,

υπερηχητικούς πυραύλους,

πυραύλους κρουζ με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής,

συστήματα λέιζερ,

ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα.

Τα πλοία θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα σημερινά αντιτορπιλικά και καταδρομικά του αμερικανικού στόλου. Το εκτόπισμά τους, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει μικρότερο από εκείνο των θωρηκτών κλάσης Άιοβα, τα οποία αποσύρθηκαν τη δεκαετία του 1990.

Η σύγκριση με την Κίνα

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουάσιγκτον σχετικά με την αυξανόμενη ναυτική ισχύ της Κίνας.

Αμερικανοί στρατιωτικοί και αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για τον ταχύ ρυθμό ναυπήγησης νέων πολεμικών πλοίων από το Πεκίνο. Σχετική έκθεση που είχε υποβληθεί στο Κογκρέσο το προηγούμενο έτος επισήμαινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στον ανταγωνισμό για την ενίσχυση των ναυτικών τους δυνάμεων.