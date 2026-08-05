«Ονειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»: Η τρυφερή ανάρτηση της Βαλαβάνη για τον Γρηγόρη Μόργκαν

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη διανύει την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της ζωής της, απολαμβάνοντας το εφετινό καλοκαίρι δίπλα στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον 1 έτους γιο τους.

Ανάμεσα στις οικογενειακές στιγμές των διακοπών τους, η δημοσιογράφος προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερωμένη στον άνθρωπο με τον οποίο δημιούργησε τη δική της οικογένεια.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Μόργκαν εμφανίζεται να βγαίνει από τη θάλασσα κρατώντας τη σανίδα του σερφ. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη συνόδευσε το στιγμιότυπο με μία συγκινητική εξομολόγηση αγάπης: «Πριν από χρόνια ονειρευόμουν μια αγάπη σαν κι αυτή, έναν άντρα σαν εσένα… και τώρα είναι η πραγματική μου ζωή».

https://www.instagram.com/reel/DbqUjUGMGSP/

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, έγραψε με νόημα: «Τελικά, τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα». Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και θερμές ευχές από φίλους και ακόλουθους.