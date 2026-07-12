Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν βάφτισαν τον γιο τους - Εικόνες

Την πιο όμορφη στιγμή της οικογενειακής τους ζωής βίωσαν σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν αφού βάφτισαν τον μοναχογιό τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Νονά του νεοφώτιστου Ιάσονα Παναγιώτη ήταν η στενή φίλη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, Γωγώ Φαρμάκη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά τα πρώτα γενέθλια του μικρού, ο οποίος έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του, κάνοντας το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο ακόμη πιο ξεχωριστό για την οικογένεια.

Τις πρώτες εικόνες από τη βάφτιση μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι καλεσμένοι του ζευγαριού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο.

Δείτε φωτογραφίες:

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