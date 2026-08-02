Καιρός αύριο: Μικρή εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Μικρή εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας
ΚΑΙΡΟΣ
2'
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  • Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς.
  • Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με άνεμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και γενικά αίθριο καιρό.
  • Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
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Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, προβλέπει για αύριο Δευτέρα (3/8) η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς με την μέγιστη στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 34 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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