Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Η πατρίδα τούς οφείλει ευγνωμοσύνη»- Η ανακοίνωση της ΝΔ για τους 2 νεκρούς

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα.

Τα θύματα υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης μέχρι την τελευταία στιγμή της αποστολής τους.

Η ΝΔ απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους συναδέλφους και τους οικείους των θυμάτων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ευγνωμοσύνη της χώρας προς τους πυροσβέστες, εθελοντές και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μάχονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Συλληπητήρια ανακοίνωση για τους δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων έκανε η Νέα Δημοκρατία.

Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου εν ώρα καθήκοντος.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ως εξής:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα.

Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή, θυσιάζοντας ό,τι πολυτιμότερο είχαν.

Στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στους οικείους τους απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η Πατρίδα τούς οφείλει ευγνωμοσύνη.

Παραμένουμε όλοι στο πλευρό των πυροσβεστών, εθελοντών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών».

Διαβάστε επίσης