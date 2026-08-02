Ραφήνα: Νεκρός εντοπίστηκε στην καμπίνα του 56χρονος ύπαρχος πλοίου

Snapshot Ο 56χρονος ύπαρχος του πλοίου Superferry βρέθηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα.

Ο θάνατός του αποδίδεται, προς το παρόν, σε παθολογικά αίτια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο αιφνίδιος θάνατος έχει προκαλέσει θλίψη και συγκίνηση στη ναυτική κοινότητα της Ραφήνας. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στη ναυτική κοινότητα της Ραφήνας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του υπάρχου του πλοίου Superferry, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον ύπνο του.

Όπως αναφέρει το iRafina.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του. Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος ναυτικός ήταν μόλις 56 ετών, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στους συναδέλφους και τους οικείους του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της ακτοπλοΐας και στο λιμάνι της Ραφήνας.

Διαβάστε επίσης