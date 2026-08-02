Κυψέλη: Πρώτη είδηση στη Daily Mail η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σκωτσέζας

Snapshot Η δολοφονία της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, ήταν πρώτο θέμα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Συνελήφθη 26χρονος Αφγανός που ομολόγησε τη δολοφονία και κατηγορείται για φόνο, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η Ρος εργαζόταν εθελοντικά σε οργάνωση που βοηθούσε πρόσφυγες και άστεγους, και ο δράστης πιθανόν την γνώρισε μέσω αυτής της δραστηριότητας.

Ο δράστης χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της Ρος μετά το έγκλημα και προσπάθησε να καλύψει την εξαφάνισή της μέσω μηνυμάτων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ρος είχε φτάσει στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και εξαφανίστηκε μετά την επίσκεψή της στην Κυψέλη στις 15 Ιουλίου, ενώ το πτώμα της βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα. Snapshot powered by AI

Πρώτη είδηση στη Daily Mail ήταν η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σκωτσέζας η οποία βρέθηκε νεκρή και τοποθετημένη σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Εκτενή αναφορά έκαναν και τα υπόλοιπα βρετανικά tabloids, όπως η Sun, η Mirror και η Star.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Daily Mail, η ελληνική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν άνδρα σε σχέση με τη δολοφονία μιας Βρετανίδας, της οποίας το σώμα βρέθηκε σε μια βαλίτσα στην Αθήνα.

Η 38χρονη Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστή και ως Λίζα, ανακαλύφθηκε μέσα σε μια βαλίτσα από έναν άστεγο άνδρα σε ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ στην Κυψέλη της Αθήνας στις 18 Ιουλίου, συνεχίζει το δημοσίευμα.

Η Ρος βοηθούσε εθελοντικά πρόσφυγες στην Αθήνα

Οι Βρετανοί αναφέρουν εξάλλου ότι, ο άνδρας που συνελήφθη αναφέρεται ότι είναι ένας 26χρονος Αφγανός υπήκοος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία. Πιστεύεται ότι γνώρισε την Ρος μέσω της δουλειάς της, η οποία βοηθούσε πρόσφυγες και άστεγους.

Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, με την αστυνομία να αποκαλύπτει ότι είχε κάνει ανάληψη χρημάτων χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες της Ρος, κάτι που τους βοήθησε να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Το σώμα της ανακαλύφθηκε στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες αφότου είχε πει σε Έλληνες φίλους της με τους οποίους έμενε εκτός Αθήνας ότι θα πήγαινε στην Κυψέλη για να επισκεφτεί Αμερικανούς φίλους της.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο άνδρας κατηγορείται για φόνο, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αναφορά και στη Mirror

Πότε πήγε στην Ελλάδα

Έφτασε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και διέμενε με Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι, κοντά στο κύριο λιμάνι της χώρας.

Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου τους είπε ότι έφευγε για να μείνει με Αμερικανούς που γνώριζε στην Κυψέλη - ένα πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας - και ανακαλύφθηκε νεκρή 72 ώρες αργότερα.

Αποκαλύφθηκε ότι η Ρος προσέφερε τακτικά εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην οργάνωση One Heart, στην Ελλάδα η οποία ειδικεύεται στην παροχή ιατρικής υποστήριξης σε πρόσφυγες, ιδίως σε εκείνους από το Αφγανιστάν ή το Ιράν.

Μετά την ανακάλυψη του πτώματος της, η αστυνομική έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάκριση όσων μπορεί να είχε γνωρίσει μέσω αυτής της εργασίας, με τους αξιωματικούς να ισχυρίζονται ότι ο δολοφόνος της μπορεί να ήταν κάποιος που προσπάθησε να βοηθήσει.

Και στην Daily Star

Εθεάθη να μιλάει με άστεγους στην Κυψέλη αφότου έφτασε στην περιοχή.

Ο δολοφόνος συνέχισε να στέλνει μηνύματα από το τηλέφωνο της Ρος και έκανε αναρτήσεις στη σελίδα της στο Facebook μετά τον θάνατό της, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει το γεγονός ότι αγνοούνταν.

Ένα μήνυμα από το κινητό της στις 15 Ιουλίου σε έναν Έλληνα φίλο έγραφε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – Πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Σε μηνύματα προς την οικογένειά της, ανέφεραν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Στη συνέχεια, απενεργοποιήθηκε «μυστηριωδώς» καθώς ο θάνατός της αναφέρθηκε σε όλο τον κόσμο. Ο πατέρας της, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, είπε στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι λάμβανε μηνύματα από τις 15 Ιουλίου έως τις 29 Ιουλίου.

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