Απάντηση Θανάση Αυγερινού σε Μαρία Καρυστιανού: Μωραίνει Κύριος...

Ανταλλαγή ανακοίνωσεων και αιχμηρών αναφορών 

Μάνος Χατζηγιάννης

Απάντηση Θανάση Αυγερινού σε Μαρία Καρυστιανού: Μωραίνει Κύριος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τη δική του απάντηση έδωσε σήμερα ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού με αφορμή όσα εκείνη είχε αναφέρει προ ημερών για την παραίτησή του και τις πληροφορίες για διαγραφή του.

Σε ανάρτησή του ο κ. Αυγερινός σημειώνει δεικτικά:

«...μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι... ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες...».

Νωρίτερα τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, προανήγγειλε η Μαρια Καρυστιανού, μετά την αποχώρηση του πρώτου από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και τις αιχμές που άφησε για «παράλληλα γραφεία Τύπου».

Η κ. Καρυστιανού καταγγέλλει «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του κόμματος», και κατηγορεί τον Αυγερινό για διχαστικές δηλώσεις.

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού», σημειώνει η κ. Καρυστιανού και συνεχίζει:

«Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών»

Σημειώνεται πως ο Θανάσης Αυγερινός με πρόσφατη ανάρτησή του στα social, είχε αναφέρει: Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν.

Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...

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