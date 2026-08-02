Σύγκρουση ελικοπτέρων: Χωρίς τις αισθήσεις τους τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου

Ο κυβερνήτης και ο συντονιστής του πρώτου ελικοπτέρου είναι καλά στη νυγεία τους 

Ελένη Ευστρατίου

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Χωρίς τις αισθήσεις τους τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο κυβερνήτης και ο συντονιστής του ενός ελικοπτέρου Bell βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά τη σύγκρουση.
  • Οι δύο χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου εντοπίστηκαν ζωντανοί και σε καλή κατάσταση.
  • Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα ελικόπτερο πλησίασε πολύ κοντά στο άλλο, με αποτέλεσμα να σπάσει η έλικα και να πάρει φωτιά το πρώτο ελικόπτερο.
  • Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
  • Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 για παροχή πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση των δύο αεροπόρων πυροσβεστών να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη.
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Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίσθηκαν ο κυβερνήτης και ο συντονιστής του δεύτερου ελικοπτέρου Bell που ενεπλάκη στη σύγκρουση, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στο σημείο Άγιος Νεκτάριος - Κρύο Πηγάδι - Αγία Παρασκευή.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το κανάλι ΟΡΕΝ φαίνονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

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