Φωτιά στην Κεφαλονιά: Οι εικόνες από την καταστροφή με το πρώτο φως της ημέρας

Η φωτιά κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις, προς τον Κατελειό και το Μαρκόπουλο, απειλώντας συνολικά 112 σπίτια σε διάφορους οικισμούς.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Οι εικόνες από την καταστροφή με το πρώτο φως της ημέρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στο Κρεμμύδι της Κεφαλονιάς και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Εκκενώθηκαν επτά χωριά, με εκατοντάδες κατοίκους και τουρίστες να απομακρύνονται άμεσα από τις εστίες τους.
  • Η φωτιά κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις, προς τον Κατελειό και το Μαρκόπουλο, απειλώντας σπίτια σε διάφορους οικισμούς.
  • Αποστολές μηνυμάτων 112 ενημέρωσαν τους κατοίκους για άμεση απομάκρυνση από τις πληγείσες περιοχές.
  • Η πλήρης εκτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την ασφαλή καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Εφιαλτική ήταν η νύχτα για τους κατοίκους και τους τουρίστες στην Κεφαλονιά, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στο Κρεμμύδι επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ανέμων και ανάγκασε τις Αρχές να εκκενώσουν 7 χωριά.

Οι άνεμοι έσπρωξαν τη φωτιά προς Κατελειό και Μαρκόπουλο και οι φλόγες πλησίασαν στα ακρινά σπίτια τεσσάρων χωριών. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν μέσα στη νύχτα τις περιουσίες τους και τουρίστες τα μάζεψαν άρον άρον από τα ξενοδοχεία και κατευθύνθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Οι πρώτες ρίψεις

Ενίσχυση δυνάμεων από Κυλήνη, άνοιξε ο δρόμος για Πόρο

Σημαντικές ενισχύσεις πυροσβεστικών δυνάμεων καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη, προκειμένου να ενταχθούν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.

Παράλληλα, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο, με τον δρόμο για τον Πόρο να είναι πλέον ανοιχτός.

Η φωτιά ξεκίνησε από το Κρεμμύδι

H πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή του χωριού Κρεμμύδι, δίπλα στην Πάστρα. Πρόκειται για περιοχή με σπίτια και ιδιαίτερη μορφολογία, στην οποία δημιουργούνται ισχυρά ρεύματα αέρα. Οι άνεμοι επιτάχυναν την εξάπλωση της φωτιάς και έστειλαν τις φλόγες προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

  • προς τον Κατελειό και τη θάλασσα,
  • προς το Μαρκόπουλο και από εκεί κατέβηκε στον Ελειό απειλώντας Μαυράτα, Θεράμωνα και Χιονάτα

Οι φλόγες έζωσαν τα σπίτια, διαδοχικά 112

Καθώς το μέτωπο εξαπλωνόταν, σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, στο Μαρκόπουλο, στον Άνω Κατελειό και στα Μαυράτα. Σε αρκετά σημεία η φωτιά κινήθηκε μέσα σε καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικές οδηγίες απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές που απειλούνταν.

Μηνύματα του 112 αφορούσαν τους οικισμούς:

  • Κρεμμύδι
  • Μαρκόπουλο
  • Κατελειό
  • Μαυράτα
  • Χιονάτα
  • Θηράμωνα

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα χωριά τους και κινήθηκαν προς ασφαλέστερες περιοχές, καθώς οι φλόγες άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση.

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορέσουν να προχωρήσουν σε ασφαλή καταγραφή.

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